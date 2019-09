Va crește prețul carburanților după atacul cu drone din Arabia Saudită? ​​Compania petroliera Aramco, deținuta de stat, este cel mai mare producator de petrol din lume dar și una dintre cele mai profitabile companii. În condițiile atacului recent asupra acestei companii, problema care se ridica se refera la siguranța acestei industrii dar și la viitorul ei, potrivit BBC.



Aramco produce 10% din totalul petrolului procesat în lume iar atacul cu drone asupra acestora a adus problema vulnerabilitații acestei industrii atât de importante pentru omenire. Atacul a reușit sa afecteze jumatate din producția acestei uriașe companii, provocând… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

