Aflat in doliu dupa moartea fiului, Joe Biden, politicianul bonom, din popor, pe care tragedii personale cumplite l-au incercat in momente cheie ale carierei politice, a decis atunci sa nu candideze. Unii i-au regretat decizia, insa, paradoxal aproape, au considerat-o un calcul realist. Sondajele il aratau pe Biden mult in urma lui Hillary si Bernie. Ar fi avut un start intarziat, pe care nu se stie cum l-ar fi recuperat.

- Cel mai nou Barometru Europa FM, realizat de IMAS la comanda Europa FM, indica evolutia preferintelor electoratului pentru principalii candidati la alegerile prezidentiale, dar si pentru partide, in cazul in care ar avea loc alegeri in weekendul acesta.

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a refuzat sa comenteze „sagetile" trimise de Dan Barna catre presedintele Iohannis, subliniind ca prezidentiabilul USR-PLUS „isi face rau singur" prin aceste afirmatii, dar si ca actualul sef al statului are „toate argumentele" pentru a fi reales in fotoliul de la Cotroceni.…

- O alianta USR si PLUS ar castiga alegerile parlamentare din 2020, arata un sondaj IMAS comandat de Europa FM. Separat, USR ar obtine 21,4%, in timp ce PLUS, cu 6%, abia ar trece pragul electoral. Insa luate impreuna, cele doua partide ar depasi PNL, cotat la 25,5%, cu un procent si jumatate sub scorul…

- PSD anunta astazi candidatul la alegerile prezidentiale. Comitetul Executiv al PSD se reuneste, marti, 23 iulie, pe ordinea de zi aflandu-se desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat la Congres, pe 3 august. Reamintim ca intr-o sedinta anterioara, social-democratii…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. Sondajele PSD pentru alegerile prezidentiale…

- Potrivit unui sondaj IMAS realizat in luna iunie la comanda partidului condus de Dan Barna, USR, liberalii ar obtine la alegerile parlamentare un scor asemanator cu cel obtinut la europarlamentarele din 26 mai, fiind partidul preferat de electorat.

- Intrebat, la Digi24, daca isi doreste cu-adevarat schimbarea lui Klaus Iohannis de la Cotroceni, Dan Barna a precizat: "Scopul meu si al aliantei este de a castiga toate alegerile la care participam. Nu-mi propun sa participam de amorul artei". In ceea ce priveste desemnarea sa sau a lui Dacian Ciolos,…

