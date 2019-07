Va auzim si luam masuri: UE se impune ca lider mondial prin utilizarea de resurse financiare durabile pentru combaterea schimbarilor climatice

Anul acesta, milioane de tineri din intreaga lume si-au unit fortele in cadrul unei miscari internationale pentru combaterea schimbarilor climatice, cerand masuri, nu simple vorbe, si organizand marsuri pentru a gasi solutii pentru planeta inainte sa fie prea tarziu.



Schimbarile climatice s-au numarat si printre principalele subiecte abordate in cadrul recentelor alegeri europene.



Tanara generatie are dreptate sa spuna ca riscam sa ramanem in urma, chiar daca Uniunea Europeana este ferm hotarata sa isi atinga obiectivele in materie de clima. Am facut, asadar, inca un pas inainte.



…