"CIECH Soda Romania a intrat in faza de stand-by la unitatea sa din Ramnicu Valcea, incepand cu 18 septembrie, dupa ce alimentarea cu abur industrial a fabricii a fost suspendata in urma denuntarii unilaterale a contractului de catre unicul sau furnizor, CET Govora. In timp ce angajatii primesc in continuare o oferta de plecari voluntare, compania ramane deschisa pentru gasirea unei solutii sustenabile, care sa permita reluarea operatiunilor si sa vina in sprijinul intregii platforme industriale. Acceptarea noului pret al aburului, propus de CET Govora, ar duce la pierderi si mai mari pentru…