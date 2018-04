Stiri pe aceeasi tema

- Tesla nu și-a respectat planul de a produce minim 2.500 de unitați Model 3 pe saptamana. Constructorul a raportat mai puțin de 10.000 de unitați realizate de la inceputul anului, dintre care 2.000 de unitați in ultima saptamana.

- Socrul Pippei Middleton, sora lui Kate Middleton - sotia printului William, a fost pus sub acuzare de justitia franceza pentru „viol comis asupra unei minore", a anuntat vineri o sursa judiciara.

- Producatorul italian de anvelope Pirelli va construi la Slatina o noua unitate de productie pe un teren de peste 6 hectare. Pentru realizarea investitiei, terenul trebuie introdus in intravilanul Slatinei. Potrivit unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Consiliul Local,…

- Ca urmare a dispozitiilor transmise de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor privind „Masuri care trebuie dispuse pentru prevenirea toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2018”, inspectorii din cadrul D.S.V.S.A. Alba au verificat in perioada…

- S-a reluat circulatia cu bacul pe Dunare, intre Tulcea si Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata sambata, 17 martie, incepand cu ora 13,15. Circulatia fusese oprita vineri, 16 martie , din cauza desprinderii…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Budapesta, ca George Soros si reteaua sa nu pierd nici un prilej pentru a rasturnar guvernele care se opun migratiei.

- ♦ Ford Craiova a produs in ianuarie 2018 peste 11.000 de masini in uzina din Romania, marcand astfel cel mai ridicat volum inregistrat vreodata la Craiova intr-o singura luna. Peste 11.000 de automobile Ford Eco­sport au iesit pe poarta uzinei din Craiova in ianuarie, in cea mai…

- Vremea face ravagii in județul Buzau. In urma cu puțin timp, un autoturism 4×4 s-a rasturnat pe DN 1B, pe segmentul cuprins intre Hanul lui Ținta și Popasul Merei. Din cauza condițiilor meteo, mașina a derapat și s-a rasturnat in afara parți carosabile, pasagerii reușind sa iasa teferi din mașina. DN…

- Oamenii legii au gasit 1580 kg de produse a unei fabrici de mezeluri de calitate dubioasa la Anenii Noi, noteaza Noi.md. In urma unei verificari a activitații intreprinderii s-au constatat grave abateri de la normele sanitare. Astfel, stocul de 1580 kg (oase de porc – 840 kg, untura de porc – 192 kg,…

- Cotata ca unul din cei mai mari producatori de medicamente generice, compania germana intenționeaza sa preia mai multe unitați de producție din zona Europei Centrale și de Est. In viitorul nu foarte indepartat compania Stada Arzneimittel AG și-ar putea adauga numele pe lista producatorilor de medicamente…

- Anul 2017 a fost unul dificil pentru cei din industria de morarit și panificație. S-au inchis multe unitați, iar motivele care au dus la aceasta cadere sunt multe. Aurel Popescu, președintele Rompan, spune ca producatorii au inceput anul 2018 cu entuziasm, dar ca deja in prima luna scursa a anului au…

- Serviciile secrete ale SUA au avertizat ferm cetatenii americani sa nu cumpere smartphone-uri produse de companiile chineze Huawei sau ZTE, intrucat acestea ar putea fi folosite ca instrumente pentru spionaj, relateaza editia online a postului CNN. Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Deputații socialiștii au inaintat astazi o moțiune simpla asupra activitații ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, informeaza Noi.md. Membrii PSRM au calificat situația din domeniul economic drept una dezastruoasa, fara nicio perspectiva de remediere. „Acest an a devenit anul eșecului…

- Dana-Ruxandra Panghe, beauty editor Unica.ro iti scoate in evidenta cateva reguli simple pentru a avea un ten fara acnee. Urmareste clipul video de mai sus si informeaza-te despre cum sa ai un ten curat, sanatos si fara acnee: Vizioneaza si: Cum sa tratezi acneea cu bicarbonat de sodiu. Alege numai…

- „Deficitul comercial ne preocupa foarte mult. A crescut acolo unde am crede ca avem potential - la alimente si produse agroalimentare. Ce m-a frapat este ca Romania importa foarte multe mere. Avem 14% din suprafata pe care se cultiva mere in Uniunea Europeana, dar livram doar 3% din productie. Asta…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost, sambata, la Buzau-, al saptelea judet in care a poposit Caravana ,,Alege Oaia”-, intr-o vizita care, in afara de targul propriu-zis, care a fost organizat in parcarea noului hypermarket Kaufland, de la la iesirea dinspre Ploiesti a municipiului, a mai inclus…

- Parcul auto national a ajuns la 5.99 milioane de mașini la finalul anului trecut, dintre care numai 200.000 de unitați au o vechime de cel mult 2 ani. Cea mai populara marca este Dacia, cu peste 1.3 milioane de unitați.

- Compania Continental ContiTech și-a recompensat angajații performanți din cele doua unitați de producție din Timișoara printr-o excursie de o zi in capitala Ungariei. In fabrica de curele (PTG), au fost eligibili angajații fara concedii medicale, in timp ce in fabrica de țevi pentru sistemele…

- Mijlocasul lui Zenit Saint Petersburg, Leandro Paredes, ar putea ajunge la Real Madrid. Potrivit publicatiei argentiniene Clarin, Paredes este considerat de presedintele "galacticilor", Florentino Perez, principala tinta pentru campania de transferuri. Aceeasi sursa sustine ca Perez este dispus sa le…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, estimata la 55 mld. lei (12 mld. euro), a inceput anul 2018 cu stangul, prin inchiderea a doua fabrici, respectiv fabrica Zaharul Oradea si fabrica de lactate Dorna, ambele companii de top in sectorul in care activeaza.

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Romania: Dacia isi mentine poziția de lider de piața, cu o cota de aproape 29%. Internațional: Vanzarile Dacia au crescut cu 12%, ajungand la aproape 612 000 unitați. Lansat in luna decembrie, noul Duster se anunta drept un succes al marcii in segmentul SUV. Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655…

- Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si-a luat angajamentul sa ofere 100.000 dolari pentru a ajuta Organizatia pentru Cooperare Economica a Marii Negre (OCEMN) sa dezvolte si sa consolideze comertul cu produse agroalimentare in regiunea Marii Negre, potrivit unui comunicat…

- Șeful reprezentanței grupului Renault din Romania, algerianul Hakim Boutehra, a declarat in cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii ca, in opinia sa, o piața auto corecta in Romania ar insemna vanzarea a 250.000 de vehicule noi pe an

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Cunoscuta uzina din Tanger, dar si cea mica, din Casablanca, au inregistrat in 2017 noi recorduri de productie, totalul fiind de 376.000 de unitati care au ajuns in 74 de tari. Mioveni are si in acest an o productie superioara celei din Tanger, dar diferenta s-a redus. Renault Maroc estimeaza ca productia…

- Compania ContiTech, unul dintre cei mai mari furnizori internaționali de produse din plastic si cauciuc, a anunțat preluarea funcției de director al ContiTech Nadab de catre Franziska Jung. Aceasta ocupa poziția de director general al locației, de la inceputul acestui an. Predecesorul ei,…

- Piata de masini noi a inregistrat tranzactii de peste 100.000 de unitati in 2017, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani si al patrulea an consecutiv de crestere, in timp ce piata masinilor rulate din import a crescut cu 74% fata de 2016, la 500.000 de unitati, indicand cel mai ridicat…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Constructorul auto Dacia a vândut, în 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decât în anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, se arata într-un comunicat al companiei, transmis luni AGERPRES.…

- Daca te pregatesti de calatorie, nu iti ramane decat sa iti faci bagajele si sa ai la tine o doza in plus de energie. Cu toate acestea, inainte de plecare ar fi indicat sa verifici starea tehnica a masinii tale, astfel incat sa nu ai surprize neplacute.

- In timp ce piața mașinilor noi a avut o creștere infima de 11% in 2017, romanii s-au inghesuit la cumparat de autovehicule second-hand din import. Piața in acest sector a crescut cu 74% anul trecut. Eliminarea timbrului de mediu a fost un factor important in aceasta ecuație. Au existat luni…

- Peste 70.000 de turisti au vizitat anul trecut cetatea dacica Sarmizegetusa Regia. Acest fapt a dus la o crestere a veniturilor realizate de administratia sitului, releva datele statistice ale Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara.

- Cafeaua a ajuns in ultimii 100 de ani sa fie bautura cea mai iubita din lume, fiind nelipsita din meniul zilnic al dimineților, al intalnirilor in locurile publice sau in pauzele de lucru (cunoscute mai mult sub denumirea de pauze de cafea). De la primele boabe de cafea descoperite și consumate pe continentul…

- Deși 2017 a fost anul in care Romania a avut cea mai mare producție agricola istorica la cateva categorii de produse, țara noastra s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare…

- ​Anul trecut Dacia a produs la Mioveni aproape 314.000 de vehicule, din care Duster a atins o proportie record de 65% din total, arata datele ACAROM. Fata de 2016, productia totala a scazut cu 7.000 de unitati, iar cea a Duster a crescut cu 15.000 de unitati. Au fost scaderi de productie atat la Sandero,…