Uzina Renault din Algeria ar putea să îşi suspende producţia din lipsă de kituri SKD In schimb, acest responsabil a exclus posibilitatea unei inchideri a uzinei Renault de la Oued Tlilat, regiunea Oran, la aproximativ 350 de kilometri vest de capitala Alger. Tanara industrie auto algeriana, nascuta in 2012, se bazeaza in principal pe colectiile SKD (semi knocked down), kituri semiasamblate expediate catre uzina din Algeria, unde se asambleaza modele Dacia si Renault. O parte din aceste kituri vin de la uzina de la Mioveni (Romania). In luna mai a acestui an, in ideea de a reduce nota de plata cu importurile care epuizeaza rezervele de valuta ale Algeriei, autoritatile au impus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

