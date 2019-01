Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a anuntat duminica semnarea ordinului de retragere a trupelor americane din Siria, pe care presedintele Donald Trump o doreste "lenta si extrem de coordonata" cu Turcia, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: SONDAJ CURS - Opozitia, prin ochii romanilor: Cel mai activ partid…

- Decretul de promulgare a legii cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil, semnat de presedintele parlamentului, Andrian Candu, a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentul face parte din cele cinci semnate de speaker dupa ce seful statului Igor Dodon a refuzat repetat…

- Dupa ce in urma cu trei urma cu trei saptamani, comuna brașoveana Vama Buzaului a primit titlul de „statiune”, prin Hotarare de Guvern, acum este oficial statiune turistica de interes local. In prezența ministrului Turismului, Bogdan Trif, și a reprezentanților autoritaților locale și județene, vineri,…

- Președintele USR, Dan Barna, nu exclude varianta unei liste comuna de candidați la europarlamentare cu partidul pe care il inființeaza Dacian Cioloș, declarand duminica, pentru Mediafax, ca "toate alternativele sunt in momentul de fața de masa" pentru constituirea unei alternative pe termen lung.

- Klaus Iohannis a criticat solutia remanierii guvernamentale, dar a acceptat-o motivand criza de timp pana la preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania. Presedintele a refuzat insa numirea Liei Olguta Vasilescu si a lui Ilan Laufer, pe care ii considera „nepotriviti”. „Am primit o propunere…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa la Poiana Brasov, ca la alegerile europarlamentare din 2019, obiectivul este un scor de peste 15%, pentru a avea sase membri in Parlamentul European.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti ca obiectivul partidului, in aceasta sesiune care se incheie in luna decembrie, este daramarea Guvernului Dancila si ca vor fi intensificate negocierile cu celelalte partide in perspectiva depunerii unei motiuni de cenzura. „Vom depune motiune de cenzura,…

- Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca este finalizata evaluarea membrilor Guvernului si cand va avea loc CExN."Cand se intoarce doamna prim-ministru din aceste vizite oficiale, impreuna cu dumneaei stabilim data Comitetului Executiv", a raspuns Dragnea.Intrebat…