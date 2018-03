Stiri pe aceeasi tema

- Retras din activitate in vara anului trecut, starul mondial al atletismului Usain Bolt a anuntat prin intermediul unei postari video pe contul sau de Facebook, ca a semnat cu un club de fotbal, al carui nume il va dezvalui marti.

- Steve Goldstein, responsabil cu diplomatia si afacerile publice in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat pentru site-ul publicatiei The New York Times ca un barbat neidentificat a aruncat un dispozitiv exploziv - cel mai probabil o grenada - in curtea ambasadei din Podgorica, in jurul…

- Un barbat a aruncat un dispozitiv exploziv in incinta ambasadei americane din Podgorica, capitala Muntenegrului, inainte de a se sinucide, potrivit unor surse din cadrul politiei locale citate de site-ul agentiei Reuters. Ultima data cand o ambasada a Statelor Unite a fost atacata s-a intamplat in 2015,…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase în semifinale, și a ținut sa le mulțumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase in semifinale, si a tinut sa le multumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Elita dansului mondial vine la Bucuresti in ultimul weekend din martie pentru a evolua in fata publicului DanceMasters, entuziast iubitor de dans, ritm si culoare.DanceMasters este cel mai important eveniment international de dans organizat in Romania, si este deja considerat unul din cele…

- Fed Cup Cluj | Simona Halep s-a antrenat in Sala Polivalenta Prezenta la Cluj pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din Fed Cup contra Canadei, Simona Halep a intrat, vineri, pe teren pentru un antrenament. Simona Halep se afla la Cluj înca de marti si va asista din tribune la meciurile…

- Administrația locala din Deva vrea sa preia modelul transportului in comun de la Timișoara! Anunțul a fost facut de primarul Florin Oancea, intr-o emisiune transmisa pe Facebook de o publicație locala. Ultimul calificativ dat de timișoreni pentru transportul in comun abia trece de... 5!

- Angajatii aeroportului nu au putut sa ajunga pe platforma pentru a retrage scara si inchide usile aeronavei, lasand pasagerii sa astepte la bord timp de aproape doua ore in temperaturi de aproximativ -16 ° C. 'Ei au anuntat ca aeroportul a fost inchis deoarece Putin urma sa aterizeze', a indicat pe…

- Declaratia 600 si-a luat zborul, miercuri, dupa ce mai multi tineri au organizat un flashmob in fata Ministerului Finantelor, pe care l-au „atacat” cu avioane de hartie facute din acest document al ANAF. „Este timpul sa facem Declarația 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- Finaliștii de la Eurovision, Eduard Santha și Lucas Molina, au acceptat invitația noastra și, cu cateva zile inainte de marea finala la etapa pe Romania, cei doi au venit in platoul Libertatea pentru a ne povesti cum a inceput povestea lor in muzica. Atrași de mici catre muzica și dans, cei doi finaliști…

- Fetita lui Vladimir Draghia a spus pentru prima data "tata". Iubita actorului a postat pe contul lui de Facebook un filmulet induiosator. "Pentru ca azi se face o luna de cand Vladimir a plecat in Republica Dominicana, profit de accesul meu la contul lui și ii las un cadou aici: primul "tata"…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana. Acordul prevede majorarea salariilor…

- Micuțul Leon Akim, in varsta de doar 3 ani, baiețelul lui Kamara și al Oanei, inca soția artistului, sufera de o boala grava care il impiedica sa fie independent. Oana a fost prezenta intr-o emisiune TV, unde a povestit cu lacrimi in ochi drama prin care trece baiețelul sau, problema de sanatate cu…

- Bogdan Gavrila, tanarul care a incetat din viata la doar 34 de ani, a fost secretar general al Clubului Romania si fondatorul Vinul.ro. Anuntul ca Bogdan a parasit aceasta lume a strans sute de reactii si mesaje de durere din partea familiei si a apropiatilor. Bogdan Gavrila a lucrat in Intact Interactive…

- Un jurnalist uzbec a anuntat luni ca a fost eliberat anticipat, beneficiind de o gratiere a presedintelui dupa ce a petrecut noua ani in inchisoare, un nou semn de relaxare a practicilor autoritare in aceasta tara din Asia Centrala. Dilmurod Said, in varsta de 56 de ani, condamnat la 12 ani si jumatate…

- Firma Tel Drum a creat aparenta unei stari de insolventa, iar in realitate societatea nu are probleme financiare, acuza DNA. Motivul: firma vrea sa se sustraga de la raspunderea penala in dosarul deschis lui Liviu Dragnea. Pe de alta parte, directorul general al societatii, Petre Pitis, arata ca firma…

- Prim ministrul Viorica Dancila renunta la paginile de Facebook. Ea avea doua pagini, una in calitate de persoana privata si in inca una dedicata activitatii sale politice. Paginile de Facebook ale...

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- In trecut, Radu Banciu nu a spus cuvinte frumoase la adresa Simonei Halep, dar cu recentul mesaj facut public, prezentatorul TV a uimit pe toata lumea. Postarea lui de pe Facebook nu a ramas fara ecou, iar internautii au reactionat intr-un numar foarte mare. Va reamintim ca tenismena noastra a pierdut…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni,...

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Actorul Alexandru Arsinel este audiat la DIICOT, ca martor, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal. In 2013, artistul a suferit un transplant de rinichi, la Cluj, informeaza Mediafax. „Nu exista multi medici sau multi pacienti…

- Daca parinții posteaza imagini jenante pe Facebook ar putea face inchisoare. Guvernul francez a declarat ca parinții care posteaza fotografii jenante cu copiii lor pe Facebook pot face inchisoare sau pot lua o amenda usturatoare. In Franța, parinții pot face inchisoare daca posteaza fotografii jenante…

- Parintii care posteaza fotografii cu copiii lor pe Facebook ar putea avea de suferit. Acestia risca chiar inchisoarea daca nu respecta regulile impuse de Guvernul francez, pentru ca da, acest lucru, din pacate, nu este valabil si in tara noastra.

- Liviu Pop anunța interzicerea efectuarii serviciului pe școala de catre elevi. De asemenea, rezultatul evaluarii, exprimat prin calificativ, nota, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciție, acesta reflectand strict rezultatele invațarii. Totodata, elevii nu vor mai fi sancționați daca…

- Ministrul Educatiei a anuntat, pe Facebook, faptul ca a semnat un ordin menit sa modifice si sa completeze Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel apar unele schimbari fata de regulile existente pana la momentul de fata. Foarte probabil cea mai…

- Lemne de foc pentru 150 de familii sau persoane singure defavorizate social din municipiul Alexandria in Social / In prima sedinta din 2018 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Alexandria a fost aprobata achiziționarea de lemne de foc pentru familiile sau persoanele singure defavorizate…

- Situația din Justiție este tot mai tensionata, pe masura ce anumiți magistrați sunt tot mai radicalizați. Atmosfera de razboi este denunțata de judecatoarea Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, unul dintre magistrații care indraznesc sa analizeze critic probleme justiției din Romania.Intr-un…

- Zermatt, una din statiunile de schi cele mai reputate din Elvetia, a ramas izolata in urma recentelor caderi masive de zapada. Exista in prezent "aproximativ 13.000 de turisti la Zermatt", situata in cantonul Valais (sud-vest), a declarat pentru AFP Janine Imesch, o responsabila a statiunii.…

- Clubul de fotbal Lazio Roma, la care joaca fundasul român Stefan Radu, împlineste marti 9 ianuarie 118 ani de existenta. ''Pe 9 ianuarie 1900, la Roma, în Piata Libertatii, 9 tineri voluntari, condusi de Luigi Bigiarelli, au decis sa înfiinteze un club care sa fie accesibil…

- Fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, Gelu Diaconu, a atras atenția pe Facebook asupra efectelor generate de creșterea dobanzii de politica monetara a BNR și a susținut ca, in ciuda creșterii economice record, situația va deveni, in cel mai scurt timp, dramatica pentru cabinetul Tudose.

- Polițistul Marian Godina a spus luni, dupa prinderea pedofilului din Drumul Taberei, dovedit a fi polițist de meserie, ca ”ii este jena”, iar ”acest individ tocmai a pus o pata imensa pe imaginea unei instituții pentru care unii se dedica trup și suflet. (...) Apare un astfel de specimen și distruge…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…

- Simona Halep a transmis, duminica, in Ajunul Anului Nou, un mesaj pentru fanii sai. „La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a scris liderul mondial in tenisul feminin intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Simona și-a transmis mesajul atat in limba romana, cat și in engleza.…

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Andrea Mitu, fotografii gravida. Sportiva a cazut mult in clasamentul mondial. La varsta de 26 de ani, jucatoarea de tenis Andreea Mitu ocupa locul 516 in clasamentul WTA, ierarhia care o are in frunte pe Simona Halep. Andreea Mitu (care s-a aflat pe locul 68, cel mai bun al carierei, pe 8 iunie 2015)…

- Aproximativ 50 de persoane protesteaza in aceasta seara pe platoul din fata Prefecturii Constanta. Protestul, intitulat "Ei cu hotii noi cu toti" a fost mediatizat pe Facebook unde a fost publicata chemarea la proteste. "Chemam lumea din Romania, diaspora sa vina la Bucuresti, din toata tara Intreaga…

- "Ne implicam politic pentru a schimba lucrurile", a spus fostul premier. Fostul premier a afirmat ca, atunci cand a lansat Platforma , a fost clar ca va fi nevoie si de o implicare politica: "Nu ne-am ferit de lucrul acesta, dar nu am vrut sa punem carul inaintea boilor". "Se va desprinde…

- Laurette a publicat un mesaj emotionant pe contul ei de Facebook, pentru fetita sa, Serena. Serena a implinit astazi 6 ani. Laurette si sotul ei, Ciprian Nistor, urmeaza sa divorteze, anuntul desfacerii casatoriei fiind facut luna trecuta.

- "#rezist. "In memoriam Regele Mihai I. Ne strangem in Piața Victoriei cu drapele tricolor marcate cu doliu. Mars comemorativ pana la Piața Regelui. Aprindem candele și depunem coroane", a scris Oana Pellea pe Facebook. A fost realizat si un grup pe reteaua de socializare Facebook, intitulat…

- Prima faza a Campionatului Mondial de handbal feminin s-a incheiat. Romania a castigat Grupa A de la Trier. Celelalte castigatoare de grupe sunt Suedia (care a invins surprinzator Norvegia cu 31-28), Rusia si Serbia. Tricolorele vor infrunta Cehia in optimi, cel mai probabil luni, de la ora 18:30,…

- Premierul Mihai Tudose sustine, intr-o postare pe pagina sa Facebook, ca "anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate, ceea ce a dus la cheltuieli publice reduse pentru investitii in primele luni din 2017, dar am reusit sa recuperam acest lucru". Premierul nu a uitat…

- Peste 18.000 de cereri unice de plata primite de APIA Teleorman in 2017 in Economie / Pentru anul 2017, la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura Teleorman au fost primite 18.191 cereri unice de plata, care insumeaza o suprafata de 417.295 ha si un numar insemnat de animale din speciile bovine,…

- Loredana Toma, cu 3 medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale 2017 de haltere de la Anaheim (SUA), a declarat pe aeroportul Otopeni, la revenirea in țara, ca s-a simțit cea mai bine pregatita sportiva din concurs la 63 kg și singura ei grija a fost sa evite o eventuala accidentare care putea…

- Florin Iordache si Tudor Ciuhodaru, ambii deputati PSD, alaturi de Marian Cucsa, deputat ALDE, au depus un proiect prin care vor sa modifice Regulamentul Camerei. Totul dupa ce Opozitia a organizat o blocada la modificarea Statutul magistratilor. ”In situatia in care timpul de dezbatere aprobat s-a…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, intr-o postare pe pagina de Facebook, scrie ca mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile cer declararea lui Traian Basescu persona non-grata in Moldova.

- Barbatul din Fratesti, care a fost arestat pentru omor, fusese eliberat din inchisoare in luna octombrie, dupa ce a ispasit aproape sapte ani pentru violare de domiciliu si vatamare corporala grava. Constantin Suta, comisar sef in IPJ Giurgiu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca barbatul de…