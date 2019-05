Stiri pe aceeasi tema

- Pe stadionul "Stiinta", Universitatea de Vest Timisoara a devenit din nou, dupa doi ani, campioana nationala a formatiilor studentesti... The post Universitatea de Vest Timisoara este noua campioana nationala universitara! appeared first on Renasterea banateana .

- Universitatea de Vest Timisoara a castigat Campionatul National Universitare de fotbal gazduit chiar pe terenurile concitadinei Politehnica. In finala, elevii lui Gabriel Bizoi si Vlad Bura au invins Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia la loviturile de departajare, scor 4-2, dupa ce a fost 1-1…

- Echipa de fotbal a Universitații “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a devenit vicecampioana naționala la fotbal, jucand finala mare a competiției studențești disputate pe stadionul “Știința” din Timișoara. Formația din Cetatea Marii Uniri și-a trecut in palmares cel mai important rezultat la acest nivel,…

- Campionatul Național Universitar al Romaniei la fotbal a redebutat in primavara lui 2015, la inițiativa rectorului UPT. Competiția este organizata de Federatia Sportului Scolar si Universitar din Romania (FSSU), Ministerul Educatiei Naționale (MEN), Federația Romana de Fotbal (FRF) și Universitatea…

- In proba de simplu, Maria a caștigat medalia de bronz Maria-Daciana Ciubotaru, sportiva CSM Focșani 2007, in pereche cu Cara Meșter, de la CS Marc Tenis, a caștigat sambata, 18 mai, proba de dublu a Campionatului național de vara pentru 14 ani care a avut loc la Constanța. Pana la titlu, Maria și Cara…

- Președintele Romaniei se afla vineri la Timișoara, unde viziteaza mai multe obiective. A trecut mai intai pe la Memorialul Revoluției, unde s-a intalnit cu primarul Nicolae Robu. A mers apoi spre Universitatea de Vest Timișoara, unde a participat la dezbaterea „«Become your best!» – printr-un invațamant…

- Pentru studentii care termina cursurile Universitatii de Vest Timisoara in acest an, vineri va fi o zi deosebita. Ei isi vor primi diplomele in cadrul unei ceremonii deosebite, organizata in Piata Victoriei din Timisoara. In acest an, ceremonia de absolvire pentru studentii care termina UVT nu va mai…

- Cvintuplul detinator al Balonului de aur, atacantul Lionel Messi (FC Barcelona), va reveni la nationala Argentinei dupa opt luni de absenta pentru amicalele cu Venezuela (22 martie, la Madrid) si Maroc (26 martie, la Tanger), a anuntat joi Federatia de fotbal din Argentina. Potrivit AFP, numele lui…