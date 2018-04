UVT Agroland pierde meciul de la Bacau. Timisorencele acuza arbitrajul Deplasarea fetelor de la UVT Agroland Timișoara la Bacau nu a fost deloc una de succes, dupa ce formatia a fost invinsa de Știința cu 3-1. Echipa oaspete a mers bine in primele trei acte, dar a cedat inițiativa rapid in setul al patrulea, in care formația gazda s-a desprins dupa primul time-out tehnic. Agroland ramane cu 42 de puncte in play-off și s-a indepartat de poziția a patra. Din punct de vedere statistic, 29 de erori a comis astazi trupa de pe Bega (8 la serviciu, 7 la preluare și 14 la atac). Pe seturi a fost Știința Bacau vs. UVT Agroland Timișoara 3-1 (25-21, 22-25, 25-22,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

