UVT Agroland invinge la Lugoj si isi asigura pozitia in Cupa Challenge

- UVT Agroland Timișoara a caștigat din nou derbiul Banatului din Divizia A1 de volei feminin. Formația de pe Bega a trecut in minimum de seturi de CSM Lugoj, la capatul unui meci aplaudat de publicul prezent in sala „Ioan Kunst Ghermanescu”.

- In actualul play-off al Diviziei A1 de volei feminin, Știința poate fi gasita la interior 1-3. Cu acest scor au pierdut studentele toate cele trei jocuri disputate pana acum. Pe teren propriu, cu CSM Targoviște, la Lugoj, cu Agroland Timișoara și, din nou acasa, cu lidera CSM București. Paradoxal, partida…

- Conform programarii din faza secunda a Diviziei A1, echipa din “Mica Roma” are doua dispute succesive pe propriul teren, astazi de la ora 18.00, cu CSM Lugoj, respectiv luni, 19 martie, de la ora 17.00, confruntarea orgoliilor cu Știința Bacau, echipa ce i-a produs, in urma cu o luna, mai precis in…

- Sambata seara, in cuplaj cu fetele de la Lugoj, a fost UVT Agroland – Știința Bacau 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-20). Partida a inceput sub o ușoara nota de dominare a trupei din Bacau. Știința a condus la ambele time-out-uri tehnice, cu 8-5 și 16-14, dar nu a reușit sa iși mareasca diferența…

- Cele doua reprezentante ale voleiului feminin banațean in Divizia A1 și-au marit zestre de puncte in cea de-a doua etapa din play-off. Agroland Timișoara s-a impus cu 3-1 (25-22, 26-24, 22-25, 25-20) in meciul cu Știința Bacau, disputat in deschiderea cuplajului voleibalistic de la Lugoj.…

- Sala Sporturilor „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj va fi gazda unei noi premiere sportive: un cuplaj voleibalistic de prima liga, cu patru din primele sase grupari ale voleiului feminin din Romania, axat pe o acțiune umanitara. Astfel, in cele doua jocuri contand pentru etapa…

- Volei Alba Blaj a relansat lupta pentru titlu, dupa ce a invins in deplasare pe CSM București, scor 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10). Blajul a condus cu 2-0 la seturi, a fost egalata iar soarta unui meci dramatic a fost decisa la tie-brek. Echipa din „Mica Roma” s-a impus in „duelul campioanelor”…

- Reprezentantele Banatului in Divizia A1 de volei feminin, CSM Lugoj și UVT Agroland Timișoara, organizeaza un cuplaj inedit, sambata, la sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj. Nu vor fi doar doua meciuri de volei, ci și o acțiune caritabila pentru o fetița grav bolnava, care are nevoie de 25.000 de…

- Fotbalistii de la ACS Poli nu au uitat sa fie si gentlemeni, iar de Ziua Femeii s-au dus cu daruri pentru voleibalistele de la Agroland Timisoara. S-a lasat si cu un schimb de mingi la fileu, dar si cu cadouri din partea echipei de pe locul 5 din Divizia A1, care la doar un an de la promovarea in primul…

- Revenita dupa multa vreme in Sala „Timotei Cipariu”, Volei Alba Blaj a invins Agroland Timișoara, scor 3-1 (25-20, 25-15, 25-27, 25-7), in prima etapa a fazei secunde a Diviziei A1 de volei feminin. Cele doua formații s-au duelat și in urma cu o saptamana, in ultima runda a sezonului regulat, meci incheiat…

- Astazi incepe faza a II-a a Diviziei A1, in care se vor confrunta, in sistem tur-retur, cele mai bune sase echipe din sezonul regulat. In prima etapa, CSM Volei Alba Blaj intalneste, pe teren propriu, formatia UVT Agroland Timisoara, astazi de la ora 18:00, in Sala „Timotei Cipariu” din Blaj. VEZI: Volei…

- Divizia A1 la volei feminin, play-off, prima etapa: derby-ul rundei, Știința Bacau – CSM Targoviște. Federația a scapat de-o grija: a anulat play-out-ul! Divizia A1 la volei feminin, play-off, prima etapa Sambata, 3 martie 14.00 CSM București – CSM Lugoj 14.3o Știința Bacau – CSM Targoviște 18.00 Volei…

- Peste 600 de spectatori, record pentru gazde in acest sezon, au asistat la un spectacol voleiabalistic agreabil oferit de nou-promovata UVT Agroland Timișoara și tripla campioana Volei Alba Blaj, la sala „Constantin Jude”.

- Formația timișoreana de volei feminin din elita a incheiat sezonul regular cu o infrangere in fața campioanei. UVT Agroland Timișoara – Volei Alba Blaj s-a incheiat cu scorul de 3-0 la seturi in favoarea formației ardelene, care a facut senzație in acest sezon de Champions League. Elevele lui Bogdan…

- Dupa calificarea istorica in playoffs 6 al Ligii Campionilor, Volei Alba Blaj a jucat in ultima etapa a sezonului regulat al Diviziei A1, pe Bega, cu UTV Agroland Timisoara, meci in care era cotata ca si gazda. Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0 (25-23, 25-18, 25-13) Venita in…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au incheiat sezonul regulat cu o victorie de trei puncte, care le asigura calificarea in play-off. In ultima etapa din retur, formația din Lugoj a invins, in deplasare, cu 3-0 (25-20, 25-19, 25-16), pe CSU Medicina Tg. Mureș și, indiferent de rezultatul partidei…

- Divizia A1 la volei feminin, etapa a 18-a, ultima a sezonului regular. CSM București, lider inainte de play-off. 24 februarie 2018 18.00 CSU Medicina CSS Targu Mureș – CSM Lugoj 18.00 CSM Targoviște – CS „U” NTT Data Cluj (se joaca la Cluj-Napoca) 14.00 CSM București – ACS Penicilina Iași 25 februarie…

- Aflata intr-o forma foarte buna in elita formația timișoreana de volei feminin UVT Agroland incheie sezonul regular in Sala ”Constantin Jude”. Elevele lui Bogdan Paul așteapta duminica o susținere mai puternica din tribuna la meciul cu Volei Alba Blaj, grupare care a impresionat in aceasta ediție a…

- CSM Volei Alba Blaj a reusit a cincea sa victorie consecutiva in Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin, 3-1 (25-15, 25-16, 20-25, 25-12) cu echipa poloneza Developres SkyRes Rzeszow, joi, in Sala Sporturilor Transilvania din Sibiu. Campioana Romaniei s-a impus intr-o ora si 37 de minute, in fata…

- Fara indoiala ca derby-ul rundei a 17-a (penultima din sezonul regulat) din Divizia A1 se disputa in Moldova, intre Știința Bacau (35 de puncte) și campioana Volei Alba Blaj (42 de puncte), ocupantele ultimelor doua trepte ale podiumului, partida fiind prevazuta duminica, 18 februarie, de la ora 14.45…

- Agroland Timisoara s-a impus cu scorul de 3-1 la Tar-goviste, in fata localnicelor de la cSm. Roxana Bacsis a fost eroina oaspetelor, cu 23 de puncte reusite. Cu acest rezultat, timisorencele au urcat pe locul 4 in clasament, trecand de Targoviste cu un punct, scrie doarvolei.ro. in restul meciurilor…

- Agroland Timișoara invinge la Targoviște și ataca podiumul in Divizia A1 la volei feminin! Rezultatele etapei a 16-a din Divizia A1 la volei feminin (runda programata de FR Volei pentru data de 14 februarie 2018), conform voleiromania.ro. Marți, 13 februarie 2018 Știința Bacau – CSU Medicina CSȘ Tirgu…

- Publicul local prezent la sala UVT nu a reușit sa duca formația de volei feminin spre o victorie. CSM București a intrerupt seria de cinci victorii a nou-promovatei, care a contat pentru etapa a 15-a a Diviziei A1 de volei feminin. Liderul campionatului s-a impus cu 3-0 la Sala UVT Oituz.…

- In intrecerea feminina a Diviziei A de handbal, sambata, 10 februarie, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor din Constanta se joaca meciul CSU Neptun locul 2, cu 45 de puncte HC Dinamo Bucuresti locul 7, cu 30 de puncte , in runda a 20 a a campionatului. In meciul anterior, CSU Neptun a trecut de Stiinta…

- Meciul va avea loc pe data de 10 Februarie, de la ora 13:00, în Sala Sporturilor "Horia Demian". Clujencele vin dupa o victorie pe teren propriu, 3-1, cu CSM Lugoj. Arbitrii acestei partide sunt Alin Mateizer din Ploiești și Marius Lazar din Zalau, iar observatorul delegat…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a reusit sa invinga pe Stiinta Bacau, scor 27-25 (13-13), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a XIX-a a Diviziei A, Seria A. Cele mai bune marcatoare ale formatiei pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au fost Andreea Ciucanu (7), Anca Birton…

- Volei Alba Blaj a batut la Targoviște. Rezultatele etapei a 14-a din Divizia A1 la volei feminin. Campioana a obținut sub Turnul Chindiei trei puncte vitale in lupta pentru titlu, scoțand in același timp formația dimbovițeana din ecuația primelor doua locuri. Sambata, in Capitala, CSM București s-a…

- In urma victoriei cu U NTT Data Cluj, distanța dintre Agroland și ocupanta locului al șaptelea, Dinamo, este acum de 16 puncte, cu doar cinci runde ramase din returul sezonului regulat. In plus, cu un succes contra Penicilinei, la Iași, timișorencele vor avea asigurata matematic și poziția…

- Din cauza lucrarilor care au loc la Sala Polivalenta, in special montarea unei noi suprafete de joc, partida de volei feminin dintre Penicilina Iasi si Agroland Timisoara, contand pentru etapa a XIV-a a Diviziei A1 feminin, se va desfasura vineri, de la ora 18:00 in Sala Penicilina. Spre deosebire…

- Dupa o pauza prelungita, generata de disputarea in devans a partidei cu Volei Alba Blaj, voleibalistele de la Penicilina au maine o sarcina foarte grea pe terenul echipei Stiinta Bacau. In tur, echipa ieseana a pierdut in 0-3 (-14, -13, -19) in sala ieseana, dupa o evolutie foarte modesta. Acum,…

- O noua victorie fabuoasa repurtata de Volei Alba Blaj, in Campions League, in Franța, cu ASPTT Mulhouse, scor 3-1 (25-20, 20-25, 25-16, 25-21), echipa din „Mica Roma” fiind liderul invincibil grupei, cu 9 puncte din 9 posibile și șanse majore de a realiza o calificare fabuloasa in play-off 6!!! Echipa…

- Stiinta Bacau a facut un pas spre sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, miercuri seara, la Aesch, prin victoria reusita in deplasare cu scorul de 3-2 (25-22, 16-25, 15-25, 25-21, 15-11) in fata formatiei elvetiene Sm'Aesch Pfeffingen. Stiinta s-a impus dupa o ora…

- UVT Agroland Timișoara merge excelent in Divizia A1 de volei feminin, asigurandu-și locul in prima parte a clasamentului in perspectiva fazei a doua a campionatului. Mai mult, Roxana Bacșiș a devenit jucatoarea cu cele mai multe puncte din campionat, in timp ce Andreea Petra are in continuare…

- Meci deosebit de disputat, sambata seara, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj, in derby-ul Banatului, la volei feminin. Dupa 92 de minute de joc, nou-promovata Agroland Timișoara s-a impus cu 3-0 (25-23, 25-19, 32-30), in intalnirea cu CSM Lugoj. In setul trei, formația…

- ACS Agroland Timisoara a castigat derby-ul Banatului, cu CSM Lugoj, 3-0 (25-23, 25-19, 32-30) intr-un meci disputat sambata seara pe malul Timisului in Sala „I.K. Ghermanescu”. Roxana Bacsis, cu 16 puncte, a fost cea mai buna realizatoare de la invingatoare. De la CSM Lugoj s-au remarcat Balae, 15 puncte,…

- S-au stabilit toate cele patru calificate in Final Four-ul Cupei Romaniei la volei feminin. In ultimele doua meciuri retur ale sferturilor de finala, CSM Bucuresti a invins cu scorul de 3-0 pe Agroland Timisoara, iar CSM Targoviste a dispus cu acelasi scor de CSM Lugoj. Cum si in tur, cele doua echipe…

- UVT Agroland Timișoara pleaca miercuri spre București pentru primul joc din aceasta saptamana. Formația pregatita de Bogdan Paul are programat miercuri seara, la ora 18, meciul retur din sferturile Cupei Romaniei la volei feminin, cu CSM București, una dintre pretendentele la caștigarea trofeului.

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au disputat, luni seara, primul joc oficial din 2018. Formația pregatita de Valerijan Luka a pierdut, in trei seturi, partida disputata, in deplasare, cu Știința Bacau. A fost un joc fara emoții pentru formația gazda, care s-a impus cu 3-0 (25-10, 25-14,…

- Divizia A1 la volei feminin 2018, etapa a 16-a. Derby-ul etapei, CSM Targoviște – CSM București, se joaca luni. 13 ianuarie 2018 19.30 ACS Agroland Timișoara – CS Dinamo București 18.00 CSU Medicina CSS Targu Mureș – ACS Penicilina Iași 14 ianuarie 18.00 CSM Volei Alba Blaj – CS „U” NTT Data Cluj 15…

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0 (25-19, 27-25, 25-17), in Polonia, cu Developres SkyRes, in primul meci din 2018, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes extraordinar pentru…

- Seara zilei de 2 ianuarie a adus și primul antrenament al anului pentru componentele echipei UVT Agroland. Primul meci oficial este pe 13 ianuarie, cu cei de la Dinamo București. Antrenorul Bogdan Paul spune ca cele 10 zile de pregatire pana la prima partida sunt absolut necesare. „Trebuia…

- Parcursul bun reușit de UVT Agroland Timișoara in primele 10 etape ale Diviziei A1 de volei feminin nu a ramas fara ecou. Inainte de vacanța, pe adresa clubului a sosit un fax de pre-convocare pentru trei jucatoare. Andreea Petra, Ariana Pirv și Roxana Bacșiș sunt in atenția staffului naționalei.