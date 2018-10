Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana mondiala de tenis de masa, Geta Pitica, s-a stins din viața, sambata, la varsta de 88 de ani. "A avut un inger, acolo, sus, care a avut grija sa nu sufere la final", a spus Madalina, fiica legendarei jucatoare și antrenoare, scrie libertatea.ro.Campioana mondiala in proba de dublu,…

- SCM Timișoara a debutat cu un eșec in noua Liga Naționala cu trei grupe valorice. Clasata in ”elita”, gruparea banațeana nu a avut un joc ușor in prima runda, formația alb-violeta preluata de Miodrag Perisic a cedat, scor 65-76 (33-41), pe terenul campioanei en titre CSM Oradea. Bihorenii s-au aflat…

- Laura Flessel, fosta campioana la scrima, a demisionat, azi, din poziția de ministru al Sportului in Franța. In locul acesteia, a fost numita fosta inotatoare olimpica Roxana Maracineanu, nascuta la București, anunța L'Equipe.

- UVT Agroland a realizat o noua mutare de rasunet. Din toamna timișorenii o vor putea vedea la fileu și pe Teodora Pusic, campioana europeana in 2017 cu reprezentativa Serbiei. Noul libero al banațencelor a fost vicecampioana a Germaniei cu Allianz Stuttgart in sezonul trecut. Pusic (25 ani) va juca…

- Toate vedetele din echipa Faimosilor la Exatlon, sezonul 2 Cel de-al doilea sezon Exatlon este gata sa fie lansat la Kanal D. In urma preselectiilor, s-au format cele doua echipe: Luptatorii si Faimosii. Exatlon incepe mai devreme! Iata cand! Din a doua echipa fac parte nume cunoscute din showbiz,…

- Formația pregatita de Robert Lupu nu a dezarmat dupa pierderea ”garniturii sarbești”. Informatica Timișoara s-a intarit cu jucatori de peste granița opusa pentru noul sezon, unul cu participare in preliminariile Ligii Campionilor. Doi ucraineni, un brazilian și doi romani reprezinta deocamdata achizițiile…

- EXATLON Romania – Sezonul 2: Cristina Nedelcu, multipla campioana mondiala la gimnastica aerobica, si Yamato Zaharia, multiplu campion mondial la Kempo, intra in echipa Faimosilor. Inca doi sportivi de top din Romania se alatura echipei Faimosilor pentru cel de-al doilea sezon „Exatlon”, care incepe…

- Chiar daca Anda Adam n-a reușit sa ajunga in finala, Sorin Andrei, soțul artistei, e increzator și vrea sa incerce și el aceasta competiție. Barbatul s-a inscris la preselecțiile pentru Exatlon, sezonul 2. Disrect, el n-a vrut sa il vada foarte multa lume, așa ca a stat mai mult afara, cu un prieten,…