Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Utqiagvik, cunoscut și ca Barrow, va trece printr-o perioada de intuneric timp de 65 de zile. Fenomenul care poarta numele de „noapte polara” are loc in fiecare an. „Se intampla in fiecare an. Daca locuiești deasupra Cercului Polar, va exista o zi in care soarele va apune și nu va mai rasari…

- Primaria Municipiului Alba Iulia – Direcția Poliția Locala atentioneaza ca miercuri si joi vor fi sesiuni de trageri in poligonul din Micesti. Accesul locuitorilor in apropierea zonei este interzis. „In datele de 5 și 6 septembrie 2018, intre orele 9.00-12.00 se executa trageri in poligonul de tragere…

- Migranți africani urcați pe gardul ce desparte Marocul de enclava spaniola Ceuta (foto: www.npr.org) Fix 60 de metri: cea mai scurta frontiera din lume desparte promontoriul spaniol Penon Velez de la Gomera, o suprafata de 2 hectare cu cateva locuinte si o fortareata din secolul al XVI-lea, de imensitatea…