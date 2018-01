Utiștii “încarcă” la Moneasa Așa cum anticipam, utiștii au renunțat la inviorarea de sambata dimineața, din cauza vremii nefavorabile. Insa, primul antrenament al zilei i-a gasit pe elevii lui Cristi Todea pe platoul de la Dezna (ora 10), cunoscut tuturor tehnicienilor aradeni care au efectuat cel puțin un cantonament la Moneasa. Curtuiuș et comp. au „inghițit” kilometri, pe teren variat, accidentat putem spune. A fost un antrenament fizic de 80 de minute, la care nu a participat, insa, Francisc Tisza, trioul Todea – Pacurar – Botiș strunindu-i pe jucatori.

Portarii lui Dan Țapoș au ramas la hotel „Parc”,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A treia zi de cantonament pentru UTA a insemnat și doua antrenamente. Primul, fizic, cel de-al doilea, tehnico-tactic. Din pacate, ultimul s-a desfașurat pe ploaie, la terenul din Dezna. A inceput la ora 16 și s-a sfarșit dupa 90 de minute, aproape pe intuneric. S-a lucrat cu mingea, cel mai mult…

- Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galati ( Sala Polivalenta, ora 19.00,…

- Dupa cateva zile de pregatire pe plan local, UTA s-a dus la Gyula pentru un joc de verificare cu Szeged. La fata locului a fost prezent si Francisc Tisza, legendarul antrenor care a dus Romvest pe cele mai inalte culmi, la nivel de copii si juniori. Aparitia sa la meci, iar acum in cantonamentul…

- Primul meci de verificare al celor de la UTA a avut loc azi, la Gyula, acolo unde aradenii au dat piept cu echipa din Szeged, tot o divizionara secunda. Meciul a inceput extrem de promițator, iar prima repriza a fost una cu multe goluri. Trei mari ocazii au avut elevii lui Todea in primele 20…

- Ultimele preparative inainte de plecarea in cantonamentul de la Moneasa au ajuns la final. Utistii joaca, maine, de la ora 12 (ora Romaniei), un joc de verificare, la Gyula, cu echipa de divizie secunda din Szeged. La finalul partidei, intreaga delegatie urca in autocar, cu destinatia Moneasa.…

- Sekai Kobayashi este o tanara de 33 de ani care și-a deschis un restaurant unde oamenii pot munci in cadrul localului in loc sa plateasca. Femeia și-a propus sa contribuie cum poate la combaterea foametei, potrivit The Straits Time . „Oferim mancare in locul a 50 de minute de munca la restaurant.…

- De inca aproximativ 4.000 de locuri de parcare mai are nevoie Baia Mare, in contextul in care zilnic sunt utilizate aproape 8.600 vehicule pentru realizarea de deplasari, fiind disponibile doar in jur de 4.500 locuri, conform unui raport inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- In noaptea de 31 decembrie 2017/ 1 ianuarie 2018, trenurile de metrou vor circula intre orele 24.00 - 01.00 la un interval de 10 minute, iar de la ora 01.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 minute.

- Un fost candidat la functia de primar al orașului Târgu-Mureș publica pe pagina sa de Facebook mai multe imagini cu un contract pe care primaria l-ar fi încheiat cu firma care o reprezinta pe cântareața Andra, pentru o prestație susținuta de

- Inca de la primele rezultate negative ale UTA-ei, din acest campionat, a ajuns la urechile noastre cum ca Adrian Mihalcea si Gica Mihali au vorbit murdar cu jucatorii. Unii, adusi chiar de ei la Arad, despre care Mihalcea spunea, dupa vreo patru etape: „Nu inteleg ce se intampla cu ei, mai ales ca…

- Velierul australian Wild Oats XI a stabilit un nou record al cursei de yachting Sydney-Hobart, ajunsa la cea de-a 73-a editie, pe care a castigat-o, ieri, pentru a noua oara, dupa o zi, 8 ore, 48 minute si 50 de secunde, informeaza agentia Reuters.Wild Oats a doborat, astfel, recordul stabilit, anul…

- Un taximetrist a fost atacat de client în timp ce conducea și a pierdut controlaul asupra mașinii. Incidentul s-a produs în cartierul Manaștur. ”Din pacate un eveniment urat umbreste aceasta perioada. Colegul nostru de la…

- Un barbat in varsta de 42 de ani, din comuna Calimanești, a fost gasit inecat vineri in canalul Siret Baragan, in zona denumita de localnici „La sifoane”, orașul Marașești, cartier Padureni. Potrivit apropiaților, barbatul ar fi plecat de acasa la pescuit in cursul…

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Astfel, pe 21 decembrie se va inregistra cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata…

- Timpii de asteptare la iesirea din tara prin PTF Nadlac I, pe artera dedicata camioanelor, au ajuns la 500 de minute in cursul diminetii, iar in jurul orei 11,00 au coborat la 400 de minute, respectiv aproximativ sapte ore, conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera. Camioanele stationeaza…

- Mihai Balasa nu a facut parte din lotul ros-albastru din cauza unei accidentari, iar Andrei Vlad a fost rezerva lui Nita. Formatia FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I, ultima din acest an. Echipa lui Nicolae Dica…

- Istoricul, Adrian Cioroianu, spune povestea de dragoste dintre Regele Mihai și Regina Ana. Vorbește despre anii de tinerețe ai celor doi, despre momentul in care s-au cunoscut și despre cererea in casatorie a Regelui Mihai adresata principesei Ana de Bourbon Parma.

- Real Madrid s-a calificat in finala Campionatului Mondial al Cluburilor dupa ce a invins in penultimul act pe Al-Jazira Abu Dhabi, scor 2-1. Echipa din Emiratele Arabe Unite a deschis scorul cu 4 minute inainte de pauza prin Romarinho. Cristiano Ronaldo a egalat, in minutul 53 și a stabilit un nou record.…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Mara la intrare, pe DN18 a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in rau pe DN18, in urma cu cateva minute. La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei, ambulantei si un…

- Metrorex si RATB introduc la vanzare biletul unic, incepand de duminica. Bilet unic valabil 60 minute pe liniile urbane RATB si Metrorex va costa 5 lei, in timp ce biletul cu 10 calatorii de cate 60 minute pentru fiecare calatorie va costa 34 lei, informeaza news.ro.Potrivit Metrorex, de duminica,…

- Ultima etapa a sezonului, a doua din returul ligii secunde, o prinde pe UTA intr-un moment important. Echipa mai are nevoie de un punct pentru a debloca salariile. „Este foarte important sa reusim o prestatie buna in meciul de la Bucuresti, deoarece vrem sa incheiem anul cu capul sus. Dorim…

- Teribilismul l-a costat scump pe un elev din Teleorman care a fost reținut dupa ce și-a agresat profesoara de educație civica. Adolescentul, in varsta de 16 ani, raspunde penal pentru faptele sale, fiind acuzat de infracțiunea de lipsire de libertatea. Polițiștii din Teleorman s-au autosesizat dupa…

- Guvernul a aprobat miercuri, 6 decembrie, hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ''Complex Sportiv Stadion Municipal'', municipiul Alexandria . Obiectivul va fi realizat prin Compania Nationala de Investitii si va costa 55,7 milioane de lei, adica…

- Metrorex va introduce in circulatie biletul unic 60 minute si biletul cu 10 calatorii de cate 60 minute pentru fiecare calatorie valabile pe liniile urbane RATB si Metrorex, potrivit proiectului de...

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, pe strada Simion Barnutiu. Din primele informații doua autoturisme s-au tamponat iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Spre fața locului s-au deplasat echipaje ale ambulanței, poliției și ISU Maramureș. Vom reveni…

- „Este o victorie a baietilor, una meritata pana la urma. Ca sa aiba mai multa valoare, trebuie sa castigam si ultimul meci al anului, la Bucuresti, cu Metaloglobus. Se poate spune ca ne-am adaptat mai bine la conditiile de joc, dar trebuie spus ca adversarul venea dupa o saptamana grea, lucru…

- Purtatorul de cuvant al CFR Infrastructura, Oana Branzan, a declarat ca Trenul Regio 2101, care circula pe relatia Brasov-Sibiu, a avut o defectiune si s-a oprit in Gara Ucea, vineri dimineata. "Trenul a stationat in Gara Ucea timp de 93 de minute. Calatorii au fost preluati de o alta garnitura.…

- Cui ii pasa de „lemn și de spațiile mici?” Este intrebarea la care cauta raspuns o asociație din județul Timiș, care a lansat un proiect inedit de promovare a bisericilor de lemn din zona Fagetului. Emoție, culoare, cultura, spiritualitate, poveste, toate acestea capata viața intr-un filmuleț de zece…

- Bianca Dragușanu a facut marturisiri cu totul neașteptate. Ea a afirmat ca a țipat și a urlat, insa fara a obține rezultatul scontat. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , este din ce in ce mai dispusa sa iși povesteasca experiențele prin care a trecut…

- Proiectul a fost depus de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020. „Obiectul principal al cererii de finantare…

- Purtatorul de cuvant Radu Romanescu si antrenorul principal Cristi Todea au fost amfitrionii conferintei de presa premergatoare jocului AFC UTA – FC Arges, programat sambata, ora 11, la Siria. Tehnicianul gruparii alb-rosii a scos in evidenta importanta duelului: „Ne asteapta un joc important, la…

- In data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, echipajele de polițiști și jandarmi au reușit identificarea și prinderea a cinci tineri, presupuși autori ai unei talharii care a fost sesizata in jurul orei 12.30, pe raza municipiului Sibiu. Read More...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marti, la DNA, unde a fost citat de procurori pentru a lua la cunostinta instituirea sechestrului in dosarul Tel Drum, in care a fost pus sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional, abuz in serviciu si infractiuni privind deturnarea de fonduri…

- Gigi Becali il ține „in priza” pe Dica. Dupa ce l-a facut ”tampit” , a recidivat: ”L-am sunat ca sa-i cer iertare. Dar i-am zis ca tot aia e opinia mea”. Nicolae Dica a calificat mai rapid ca niciodata echipa in primavara europeana, a revenit in lupta pentru titlu, dar pentru Gigi Becali a fost de ajuns…

- Polițistul Marian Godina s-a implicat și el in campania Magic Home , stand 30 de minute pe un scaun langa un pat de spital, așa cum stau parinții langa copilul bolnav. Polițistul Marian Godina a scris apoi pe Facebook, rețeaua de socializare datorita careia a devenit cunoscut: „In cei aproape 12 ani…

- Manchester United a revenit de la 0-1 și s-a impus cu 4-1 in partida cu Newcastle de pe teren propriu. Gayle a deschis scorul dupa 14 minute, insa la pauza avea sa fie 2-1. Martial (37) și Smalling (45+1) au punctat pentru "diavoli". VEZI VIDEO! S-a facut 3-1 cand Pogba a marcat din pasa lui Rashford,…

- In momentul de fața Orange dispune de numoeroase oferte pentru mobil. Abonamentele Orange cu internet inclus sunt imparțite in 3 categorii: Abonamente cu Roaming in SEE, Abonamente Naționale și Abonamente fara telefon cu Roaming in SEE. Sa vedem pentru inceput care sunt opțiunile de abonament cu…

- HC Zalau a terminat in forta anul 2017 in Liga Nationala de handbal feminin, cu o victorie la 7 goluri diferenta obtinuta pe terenul echipei Dunarea Braila, scor 25-18, intr-un meci din etapa a 10-a. In ciuda unei victorii fara dublii a formatiei ardelene, nici acest meci nu a fost scutit de probleme.…

- De fiecare data, postul e o piatra de incercare pentru gospodine. Ce sa gatești fara carne, lapte, branza și oua vreme de 40 de zile, fara sa repeți meniul și in așa fel incat cei dragi sa manance cu placere? O soluție e sa te inspiri din preparatele manastirești. Calugarii au invațat și perfectat,…

- Traficul rutier din Bucuresti si programul de transport al RATB au fost grav afectate, incepand de joi, 9 noiembrie 2017, ora 12:00, din cauza unor lucrari efectuate de Distrigaz Sud pe artere centrale ale orasului, a anuntat, vineri, Regia Autonoma de Transport Bucuresti.

- Nocturna de pe „Dan Paltinișanu” nu a atras un numar spectaculos de fani ai fotbalului, chiar daca la Timișoara a venit sa joace cu Ripensia chiar UTA, doar cateva sute de oameni luand loc in tribune. E drept, vremea nu a fost una extraordinara, ploaia marunta contribuind probabil la lipsa de spectatori.…

- Casa Regala a Romaniei anunta miercuri ca sarbatoarea Sfintilor Mihail si Gavril il gaseste pe Majestatea Sa Regele Mihai in stare de suferinta si ca nu va exista niciun eveniment organizat la resedinta acestuia. De asemenea, precizeaza ca regele Mihai a fost impartasit marti de un trimis al IPS Mitropolitului…

- Lyon s-a impus pe terenul celor de la Saint-Etienne 5-0, dupa un meci extrem de tensionat. Fekir le-a aratat tricoul fanilor verzi dupa ce a inscris al 5-lea gol al lui OL. Ultrașii gazdelor au invadat terenul și a fost nevoie de barajul poliției pentru a-i proteja pe jucatorii lyonezi. Aceasta a fost…

- Doua echipe cu foame de puncte au oferit un joc spectaculos, cu cinci goluri si multe alte faze de poarta, castigat finalmente pe merit de Luceafarul. Fac ce fac bihorenii, dar aproape de fiecare data reusesc sa incurce UTA pe terenul aradenilor. Asa s-a intamplat si sambata, cand au marcat…

- Un clujean a sunat la firma care administreaza parcarea din Piața Unirii și a aflat ca timp de 10 minute nu este taxat. Realitatea este alta. Cristian Bob a trimis o plîngere catre Primaria Cluj-Napoca, cea care încaseaza banii de pe urma acestei parcari. ”Buna…

- Avand ca principal obiectiv cresterea eficientei si a confortului pentru transportul public din municipiul Constanta, Regia Autonoma de Transport in Comun, comaseaza, incepand de astazi, traseul 5 40 si traseul 40 C. In acest fel, noua ruta va lega zona Km 5 de campusul Universitatii Ovidius.Timpul…

- Decizia intempestiva a unui calator furios , intamplator ajuns ministru, de a-l destitui pe Marius Chiper, directorul societații CFR – Calatori, pare un act salutar de autoritate administrativa. Proaspatul ministru a aflat cu suparare, pe pielea lui, mai precis pe timpul lui, stand in tren…

- Meciul cu Știința Miroslava a trecut, dar nu trebuie sa omitem ca s-a obținut prima victorie, dupa o lunga seceta, de noua meciuri. Enorm, pentru o echipa care și-a propus, la startul campionatului, sa promoveze. Acum, UTA joaca doua meciuri, la trei zile distanța, insa nu va fi deloc simplu,…

- Pana la urma, UTA nu s-a mai impiedicat, reusind sa invinga clar, cu 3-0, Stiinta Miroslava. E drept, adversara a fost una modesta, care a pus rareori probleme deosebite in atac, iar posesia mingii a fost in majoritate la aradeni. Inca de la prima faza mai periculoasa a meciului s-a facut…