Utiștii, implicați într-un proiect de suflet! „Pentru mulți dintre noi, povestea vieții a inceput aici, la Matern. Participarea noastra in acest proiect nu reprezinta doar o obligație civica, ci și un gest normal pentru viitor. Am fost implicați de la inceput in procesul de modernizare al Maternitații, iar acțiunile de voluntariat la care participa echipa sper sa reprezinte un exemplu pentru aradeni, deoarece suntem ceea ce facem, nu ceea ce spunem, nu-i așa?”, a declarat Decebal Gradinariu, directorul general la UTA. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pana la aceasta data, agentii economici contactati au anuntat ca vor oferi persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca ce vor participa la Bursa locuri de munca in 37 de meserii si specializari, cele mai multe fiind in meseriile de lacatus mecanic, electrician, sudor, asistent relatii…

- Tabara se va desfasura in 28 septembrie iar cursurile vor fi coordonate de Florin Lasco. Acum cativa ani, la Gala Traficantului de Cultura International, directorul Asociației de Teatru Experimental Clandestin si organizatorul galei, Sebastian Barbalan, remarca un baiat care era prezent la eveniment…

- In zilele 27, 28 și 29 septembrie, de la ora 20.30, Piața Unirii se transforma in scena pentru spectacolul in trei acte „Lumina Unirii”, pus la cale de Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii! Show-ul de muzica, arte vizuale și instalații de lumina, creat pe structura…

- „Astazi am reușit sa cooptam un nou sponsor, un nou sponsor vechi. Firma Shop Construct by Rodspectra este alaturi de noi de cand am inceput acest proiect. Faptul ca raman langa noi și an de an iși maresc contribuția reprezinta o reconfirmare a faptului ca gestionam și aceasta suma importanta…

- „Marți, jucatorii noștri care nu au facut parte din lotul echipei pentru meciul din Cupa, au oferit, alaturi de cei de la Cetatea Voluntarilor, copiilor din Secția Boli Infecțioase de la Spitalul Județean Arad, rechizite și ghiozdane, compensand intr-un fel emoțiile de care cei mici au fost privați,…

- Banat Brunch, eveniment susținut de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului in Timiș, va avea loc in 31 august la Buzad, in perioada in care se desfașoara o noua ediție a festivalului Electroruga de Buzad. Banat Brunch Buzad va avea loc in Parcul cu brazi din centrul satului. Dorica…

- Descrierea postului: Recepționarea produselor și manipularea acestora pentru depozitarea in zonele destinate. Evidenta stocurilor și participarea activa la realizarea necesarului de produse pentru completarea stocurilor. Participarea la proceduri de inventariere a produselor.…

- Polițiștii timișoreni de la Secția 2 au fost chemați sa intervina, duminica seara, pe strada Carpați din zona Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara. Oamenii legii au trebuit sa desparta doua familii de romi care se certau ca la ușa cortului din cauza unui gard desparțitor. Cei de la…