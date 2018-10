Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a tinut luni un discurs, la ceremonia de deschidere a anului universitar la Facultatea de Drept, in care a vorbit studentilor despre importanta studiului si a integritatii si in care a punctat faptul ca progresul facut de sistemul juridic din Romania este…

- Un incendiu izbucnit in timpul nopții in curtea unei gospodarii din orașul Solca a distrus construcțiile anexe și a afectat grav acoperișul casei de locuit.Focul s-a pornit in jurul orei 01.30, in timpul nopții de miercuri spre joi, autoritațile fiind anunțate printr-un apel la 112. La fața locului…

- La Buzau, cei care au dureri dentare pe timpul noptii, nu au decat sa astepte dimineata, deoarece nu exista un cabinet dentar de urgenta. Un astfel de cabinet destinat urgentelor stomatologice va fi amenjat la Spitalul Judetean, odata cu reabilitarea Unitații de Primiri Urgente. Acest lucru va mai dura…

- Primaria Brașov a anunțat inchiderea pentru reparatii a strazii C.D. Gherea, incepand cu seara zilei de 5 septembrie. „Avand in vedere starea carosabilului pe aceasta strada, in special in zona unde a fost o intervenție a Companiei Apa, s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor de reparații. Tronsonul…

- In urmatoarele zile se schimba portile Parcului Marghiloman, urmand ca de luna viitoare sa fie interzis accesul vizitatorilor pe timpul noptii. Masura a fost anuntata de primarul Constantin Toma. Accesul buzoienilor pe timpul noptii in Parcul Marghiloman va fi interzis. Pentru ca masura sa fie respectata,…

- Incercarea de a adormi ne streseaza atat de mult incat devine contraproductiva, gandurile punand definitiv stapanire pe mintea noastra. Specialistii recomanda cateva metode ce ajuta la un somn linistit.

- Aproximativ 50 de persoane cu steaguri tricolore scandeaza in Piata Universitatii impotriva PSD: „Sunteti un partid de hoti, de corupti si mafioti”, „Uniti salvam toata Romania”, „Justitie, nu coruptie”. Citeste mai mult: adev.ro/pd85ki

- FURIA NATURII s-a intors in județul Sibiu! La Mediaș, instalația de nocturna a stadionului Gaz Metan a fost lovita de un fulger la pauza meciului cu Concordia Chiajna. Sunt probleme și pe drumurile județene!!! Read More...