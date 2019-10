Utilizatorii Revolut isi vor putea retrage instant banii de pe card prin aplicatia Volt

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia de mesagerie instant Viber va avea un sistem de plati instant, denumit Moeytou, care a fost dezvoltat in urma colaborarii internationale dintre Rakuten Viber, Wirecard, Mastercard, NeoPay si Libra Internet Bank.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a atras atenția asupra faptului ca Romania nu a folosit banii europeni disponibili prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. Ioan Balan i-a adresat o intrebare pe aceasta tema ministrului agriculturii, Petre Daea, in care ii arata acestuia ca potrivit…

- Rata anuala a inflatiei în zona euro a fost de 1% în august si de 1,4% în UE. România (inflație de 4,1%) si Ungaria (3,2%) au înregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citate de…

- Romania - Spania, meciul sfarșitului de an, s-ar putea desfașura in condiții ingrijoratoare: ieri seara, la antrenamentul ibericilor, reporterii GSP prezenți pe Arena Naționala au remarcat starea proasta in care se afla suprafața de joc. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45.…

- "Romania are teoretic o putere instalata de foarte mari dimensiuni, 24.000 de MW, iar disponibili efectiv sunt undeva la 16.000. Ceilalti 8.000 MW sunt, in mare masura, megawati care nu mai exista fizic sau nu mai sunt disponibili de foarte multa vreme", a spus seful ANRE, prezent la conferinta Focus…

- Peste 200 milioane de lei au fost virati in contul Directiilor Agricole Judetene. Banii reprezinta plata beneficiarilor inscrisi in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I. Programul de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii, cu ajutorul caruia sunt susținuți producatorii…

- In ultimii ani, gigantii de tehnologie precum Google, Apple sau Amazon au inceput sa "muste" din felia bancilor, lansand diverse produse si solutii care ii fac pe utilizatori sa interactioneze din ce in ce mai putin cu banca atunci cand...