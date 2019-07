Utilizatorii Revolut au posibilitatea de a dona maruntisul rezultat in urma tranzactiilor unor fundatii caritabile Revolut lanseaza astazi o noua functionalitate numita Donations, care le va permite utilizatorilor sa rotunjeasca platile realizate cu cardul si sa doneze maruntisul rezultat catre trei organizatii non-guvernamentale. Utilizatorii vor putea dona bani o singura data sau sa stabileasca plati recurente.



Spre deosebire de cazul multor banci traditionale si institutii financiare, toti banii donati vor ajunge la cele trei ONG-uri, Revolut fara sa perceapa niciun fel de taxe sau comisioane pentru aceste donatii. De asemenea, utilizatorii vor putea dona orice sume doresc, neexistand o limita… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

