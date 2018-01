Utilizatorii observa deja schimbarile majore facute de Facebook: Nu ma pot obisnui, ma asteptam la un echilibru

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile companiei Facebook, cu baza in Menlo Park, California, au scazut cu 4,5% vineri, scazandu-i averea luii Zuckerberg la 74 de miliarde de dolari. Citeste si Schimbare RADICALA pe FACEBOOK. Presa internationala este INGRIJORATA In cadrul topului miliardarilor efectuat de Bloomberg,…

- Compania declara ca se va schimba ceea ce oamenii vad pentru a face pagina "mai semnificativa". In practica, aceasta inseamna ca oamenii vor vedea mai multe posturi de la persoanele pe care le cunosc de fapt și mai puține știri despre celebritați pe care le urmaresc. Modificarile sunt menite…

- Mark Zuckerberg a anunțat o modificare majora in funcționarea news feed-ului de la Facebook, confirmand astfel promisiunea facuta de a ajuta utilizatorii rețelei de socializare sa interacționeze mai bine cu familia și prietenii lor, Mai exact, vo vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Compania Facebook a anuntat, joi, o modificare majora a news feed-ului (fluxul de informatii, n. red.). De acum inainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familii si de prieteni, in detrimentul companiilor si altor pagini. Facebook are peste 2 miliarde de utilizatori in prezent.…

- Mark Zuckerberg a anuntat public ca utilizatorii de Facebook vor avea acces mai mare la postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul paginiilor de business si media. Schimbarea va afecta micile afaceri online iar antreprenorii la inceput de drum vor fi nevoiti sa faca cateva modificari…

- Facebook a anuntat o modificare majora in ceea ce privește conținutul care apare in News Feed-ul fiecaruia din cele peste 2 miliarde de utilizatori. Potrivit companiei, de acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite de familiile şi de prietenii internauţilor, în…

- Facebook a anuntat joi o modificare majora a fluxurilor sale de actualitati (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum înainte vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile si de prietenii internautilor, în detrimentul companiilor si altor…

- Facebook a anuntat noi schimbari pentru newsfeed. Algoritmii vor fi modificati pentru a afisa mai multe lucruri publicate de prieteni si membrii familiei si mai putin continut de la publicatii si alte tipuri de pagini. Potrivit sefului companiei, Mark Zuckerberg, in flux va aparea mai putin „continut…

- Mark Zuckerberg anunta o modificare de paradigma a algoritmului care stabileste ce tipuri de postari sunt afisate cu prioritate utilizatorilor Facebook.Citește și: Surse: Zazanie totala in PSD. Noii pioni din garnitura lui Tudose. Contramutarea lui Dragnea și nebunul decisiv Seful Facebook…

- Mark Zuckerberg a anuntat una dintre cele mai mari schimbari ale News Feed-ului din ultimii ani, urmand ca utilizatorilor sa le apara mai multe postari de la membrii familiei si de la prieteni, in detrimentul postarilor de la companii, brand-uri si diverse pubiicatii. Schimbarea va afecta organizatiile…

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Un judecator a spus ca politia i-a pus sub acuzare pe Wa Lone, in varsta de 31 de ani, si Kyaw Soe Oo, in varsta de 27 de ani, pentru ca au incalcat Official Secrets Act, lege potrivit careia este pedepsita orice persoana care „obtine, aduna, inregistreaza sau publica orice document sau informatie…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- Google Maps poate fi cu adevarat folositor pentru a explora intrega lume, din fața calculatorului. Cu toate acestea, sunt cateva locuri pe care aplicația le ascunde de ochii curioșilor. In cale mai multe cazuri, Google Maps „cenzureaza” bazele militare, insa și locuri care aparent nu au nimic in neregula.…

- Studentii Facultații de Drept de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi protesteaza astazi de la ora 13 la ora 14, pe scarile din fața amfiteatrului Paul Demetrescu fața de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala și a legilor justiției. Actiunea este o forma de solidarizare cu…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Retelele sociale sunt criticare dur de un fost manager Facebook pentru modul in care manipuleaza utilizatorii si afecteaza societatea. Chamath Palihapitiya, care pana in 2011 a fost vicepresedinte la Facebook pe segmentul pentru cresterea numarului de utilizatori la Facebook, a declarat ca…

- Facebook anunta Messenger Kids, o versiune a aplicatiei sale de chat creata special pentru copii, potrivit news.ro.Messenger Kids este o aplicatie dedicata, conform celor de la Facebook, copiilor cu varste cuprinse intre 6 si 12 ani. Noua aplicatie nu necesita un cont de Facebook din partea…

- Floor Kids va sosi pe Switch via Nintendo eShop din 7 decembrie in Statele Unite și din 18 decembrie in Europa, au anunțat MERJ Media și Hololabs. Va costa $19.90 / 15.99 / E16.99. Breakdance battle game-ul promite sa ofere un stil unic de joc și va include și o componenta multiplayer. Grafic…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca o eventuala recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre Statele Unite ar putea duce la ruperea relatiilor dintre Ankara si statul evreu, scrie AFP.

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunte recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- ”Modificarile la Legile Justitiei vor fi facute in continuare, fara a afecta statul de drept”, suna raspunsul PSD la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a indemnat luni Parlamentul Romaniei ”sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si slabesc lupta impotriva coruptiei”. Atacul…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- AltSchool este un proiect creat pentru a intruchipa un altfel de scoala, cea a viitorului. Max Ventilla, un fost executiv de la Google, care a parasit compania pentru a lansa AltSchool in 2013, i-a atras pe parintii americani potenti din punct de vedere financiar, prin viziunea pe care a…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Artiștii au deja tot felul de proiecte legate de Celebrarea Centernarului Marii Uniri. Lor li s-a alaturat și Ștefan Stan, care canta despre Romania și spera sa-i faca pe romani sa-și aprecieze mai mult țara. Cu trei zile inainte de Ziua Naționala a Romaniei, Ștefan Stan lanseaza o melodie extrem de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept agent din strainatate , ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite desemnarea unor entitati media drept 'agenti straini', ca reactie la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca 'agent strain' in Statele Unite, relateaza AFP si RIA Novosti,

- Turiștii care au venit sa admire de la bordul unui vas de croaziera peisajele arctice din nordul indepartat al Rusiei au crezut inițial ca vedeau numeroase blocuri de gheața pe țarm. In realitate, era vorba de peste 200 de urși polari, grupați pe o insula, surprinși in timp ce devorau carcasa unei balene,…

- Oamenii de stiinta au observat ca unii adepti sectei Amish traiesc mult mai mult. Media de varsta a membrilor sectei Berne Amish din Statele Unite este cu 10 ani mai mare decat la ceilalti oameni. Cercetatorii au observat ca multi dintre adeptii acestei secte sunt mai sanatosi…

- Legea rusa ce permite clasificarea unor organizatii mass-media drept 'agenti straini' constituie 'un atac' la adresa libertatii presei, a denuntat vineri organizatia Human Rights Watch (HRW), care a calificat in acelasi timp drept 'nefericite' restrictiile impuse de Washington la adresa postului…

- China a respins joi un raport al Congresului SUA care ii acuza mass-media de stat de spionaj si propaganda, considerandu-l o pura "facatura", informeaza agentia Xinhua.Raportul, emis de Comisia privind relatiile economice si de securitate intre SUA si China din cadrul Congresului Statelor…

- Conturi ruse de Twitter au postat aproape 45.000 de mesaje despre Brexit in 48 de ore, in perioada referendumului de anul trecut, cu scopul de a incerca sa semene discordia in timpul scrutinului pe tema retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, scrie in editia de miercuri ziarul The Times, relateaza…

- Televiziunea RT, controlata de statul rus, a confirmat luni ca s-a pliat in fata exigentelor autoritatilor americane si s-a inregistrat drept "agent extern" in Statele Unite, o cerere la care Moscova a promis ca va replica, scrie AFP.

- "Incapacitatea de a face compromisuri a condus la Razboiul Civil", a adaugat acest general in retragere care a devenit in iulie secretarul general al Casei Albe ("Chief of staff"). John Kelly este considerat colaboratorul cel mai apropiat al presedintelui Donald Trump la Casa Alba. El era intrebat despre…

- Amazon va lansa un serviciu care le va da posibilitatea curierilor sa descuie usile clientilor pentru a livra coletele direct in interiorul locuintelor, informeaza miercuri BBC.Pentru a dispune de acest serviciu, utilizatorii Amazon Key vor avea nevoie de o incuietoare inteligenta si de camera Cloud…

- Romanii par sa așeze in topul rețelelor de socializare Facebook-ul, insa este posibil sa fie detronat in urmatoarea perioada. Și asta daca stam sa analizam piața americana, unde Snapchat a devenit aplicația preferata a adolescenților, in timp ce Facebook este din ce in ce mai puțin folosit, scrie Business…

- Membrii comunitatii Amazon vor trebui sa cumpere un kit care include o camera de securitate Amazon si o incuietoare „smart”, imaginile urmand sa fie stocate in cloud si sa fie vizualizate prin intermediul unei aplicatii de smartphone. Pretul unui astfel de kit incepe de la 250 de dolari. Utilizatorii…

- Doua amendamente ce resping aceste masuri au fost votate de Senat, Camera Superioara a Parlamentului, care in schimb a dat unda verde guvernului central condus de Mariano Rajoy sa-i destituie pe liderii secesioniști catalani, la mai puțin de o ora dupa votarea de catre parlamentul catalan a unei…

- Amazon va lansa un serviciu care le va da posibilitatea curierilor sa descuie usile clientilor pentru a livra coletele direct in interiorul locuintelor. Pentru a dispune de acest serviciu, utilizatorii Amazon Key vor avea nevoie de o incuietoare inteligenta si de camera Cloud Cam.…

- Comitetul parlamentar britanic a cerut companiei Facebook informații privind activitațile conturilor conexe cu Federația Rusa in perioada referendumului Brexit. Scrisoarea a fost trimisa fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, de catre președintele Comitetului pentru Tehnologii Digitale, Media și Sport.…

- Tasharski a afirmat in cadrul misiunii comerciale Trade Winds care a adus la București peste 100 de companii si organizatii patronale din SUA interesate de afaceri in Europa de Sud-Est, ca antreprenorii și clasa de mijloc fac aceasta parte a Europei sa se remarce ca destinație pentru investitorii americani.…