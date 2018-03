Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Administratia SUA se opune construirii gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, considerand ca proiectul ar submina securitatea energetica si stabilitatea Europei, a declarat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat de la Washington, informeaza site-ul Radio Poland.

- Rezultate simulare Evaluare Nationala 2018 EDU.ro. Saptamâna trecuta, elevii de clasa a VIII-a au sustinut simularile la Evaluarea Nationala 2018, urmând ca rezultatele la simularea la Româna si Matematica pentru clasa a 8-a sa

- Republica Moldova dispune de cantitați suficiente de imunoglobulina. Preparatul este produs cu regularitate, conform Programului National de Securitate Transfuzionala, și este repartizat gratuit instituțiilor medicale.

- Pilotul elicopterului care s-a prabusit, in New York, duminica, sustine ca de vina pentru tragedie ar fi bagajul unui pasager. Accidentul aeronautic a cauzat moartea a cinci persoane, iar pilotul a fost singurul supravietuitor, informeaza The Guardian.

- Cei sase iranieni incercau sa treaca ilegal frontiera, ascunși intr-un spațiu special amenajat al unei autorulote. Politistii de frontiera de la Cenad au au descoperit, in partea laterala a autorulotei, un compartiment improvizat. Cand au verificat mai atent si-au dat seama ca inauntru se aflau sase…

- Securitatea energetica a Europei si dependenta de gazele rusesti. O tema care preocupa decidentii UE din ce in ce mai mult, pe masura ce relatiile cu Rusia devin mai reci cu fiecare zi care trece. Europarlamentarul Ramona Manescu a explicat pentru Evenimentul Zilei despre solutiile UE la aceasta problema,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria.

- In prima parte a anului viitor, tara noastra are marea sansa de a fi in fruntea Uniunii Europene timp de sase luni. Chiar daca, astazi, riscul de a parea nepregatiti in fata uzantelor si a procedurilor birocratice de la Bruxelles este unul destul de mare, Romania este obligata de aceasta misiune importanta…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;SF. APOSTOL ANDREI" Constanta asigura permanenta actului medical, fara niciun fel de sincope, indiferent de conditiile meteo.Potrivit purtatorului de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi, de ieri, ora 10.00 pana astazi, ora 10.00, la UPU au fost adusi 264…

- Casa din Arges a lui Ion Mihalache, fondatorul Partidului Taranesc, a fost vanduta la pretul unei garsoniere (100.000 lei), dupa ce Ministerul Culturii si-a declinat dreptul de preemtiune pentru imobilul monument istoric. Cumparatorul si-a propus sa faca un muzeu, motiv de bucurie pentru localnicii…

- Ministerul Educatiei lanseaza o licitatie de circa 2,1 milioane lei pentru cumpararea de pachete cu rechizite pentru prescolarii proveniti din familii defavorizate. Obiectivul este acela de a combate fenomenul de abandon scolar in randul copiilor proveniti din astfel de familii. Contractul lansat in…

- Conform raportului “Spam si phishing in 2017” realizat de Kaspersky Lab, infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si a le fura banii sau informatiile personale, in ultimele 12 luni.

- Deputatul PNL Dumitru Oprea condamna, intr-o declarație politica, lipsa de reacție a Guvernului Romaniei și a liderilor coaliției PSD-ALDE privind semenele unei potentiale noi crize economice. In contextul in care pietele financiare internationale continua sa inregistreze caderi si sa produca efecte…

- Primarul comunei Limanu, Daniel Gheorghe Georgescu se implica activ in rezolvarea problemelor legate de majorare tarifelor pentru transportul persoanelor pe raza comunei. Ca urmare a anuntului de scumpire a biletelor de calatorie intre orasul Mangalia si localitatile comunei Limanu, autoritatile locale…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- La frontiera ucrainiano-moldoveneasca din regiunea Vinnițase creeaza noi unitați de frontiera pentru a crește densitatea garzilor, aflate la frontiera statului. Informația i-a fost oferita corespondentului Ukrinform, a anunțat secretarul de presa al Detașamentului de frontiera Mogilev-Podolski LiudmilaKaterinici,…

- ''Ma aflu aici pentru a vorbi despre politica externa, voi vorbi mai mult despre contextul international si mai putin despre Uniunea Europeana, deoarece pentru noi UE nu inseamna politica externa, ci casa noastra, este locul in care Italia trebuie sa continue sa-si dezvolte relatiile sale economice…

- O echipa de IT-iști din Cluj a creat o aplicație utila pentru iubitorii sporturilor de iarna. Ei pot afla din timp care este starea zapezii și a vremii in stațiunile unde vor sa ajunga sau cat sunt de aglomerate sunt acestea.

- Cinci oameni mor, in medie, in fiecare zi, pe șoselele din Romania. Țara noastra este, de departe, „campioana” Europei la acest capitol al accidentelor grave. De vina sunt atat șoferii teribiliști, cat și starea proasta a infrastructurii rutiere. Asociația Pro Infrastructura trage, din nou, un semnal…

- Iuliana Tudor a decis sa sara in ajutorul unei fetițe de 13 ani, pasionata de muzica, dar care sufera de o forma grava de scolioza. Iuliana Tuodr, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de la Televiziunea Naționala , a fost impresionata de cazul unei fetițe pe nume Aura. Aura are 13 ani, este pasionata…

- Este vorba despre atacantul Andreea Balas (20 ani), convocata in premiera sub tricolor, acolo unde are parte de o companie selecta, alaturi de jucatoare care evolueaza in campionatele puternice ale Europei si la echipe din prima divizie a tarii. Reprezentativa feminina a Romaniei, pregatita…

- Respectul pentru mediul inconjurator nu reprezinta numai o dovada de bun simț dovedita de rafinariile europene, dar și un factor important pentru o dezvoltare sustenabila. LUKOIL, cu o experiența de 20 de ani in Romania, este recunoscuta drept una dintre cele mai ecologice companii din Balcani. Luand…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson a declarat, dupa o intrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, ca proiectul gazoductului ruso-german "North Stream 2" submineaza stabilitatea si securitatea Europei.

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Turcia a cerut Statelor Unite sa stopeze orice ajutor acordat fortelor kurde YPG sau altfel vor risca o confruntare cu trupele armatei Turciei aflate pe teritoriul Siriei - episod ce reprezinta o escaladare fara precedent a razboiului declaratiilor dintre cele doua state aliate NATO.

- Garanti Bank a acordat un imprumut de 14 milioane de lei companiei Softronic din Craiova, singurul producator de trenuri electrice si locomotive electrice din sud-estul Europei, pentru productia Hyperion 3, un nou tren care va fi lansat in a doua jumatate a anului 2018. Hyperion este…

- Un grup de deputati din Republica Moldova au inregistrat, miercuri, in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna atacurile Rusiei asupra securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, relateaza site-ul deschide.md.

- Agentia de Logistica (DLA) din cadrul Pentagonului vrea sa afle capacitatile de infrastructura existente in prezent in cinci tari din centrul, estul si nordul Europei, si anume in Belarus, Finlanda, Polonia, Republica Moldova si Ucraina.

- Europa este expusa unui risc grav atât timp cât nu exista unitate si stabilitate în Libia si nu se are grija de protectia granitei sudice a acestei tari, a avertizat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, care participa la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afaceri Externe…

- Intr-un discurs pe care urmeaza sa-l sustina luni si al carui continut a fost facut public inainte de aceasta de Ministerul Apararii, generalul Marea Britanie risca sa aiba probleme in fata capacitatilor militare ale Rusiei si altor tari, daca nu va investi mai mult in fortele sale armate, este de…

- Vernisajul unei expozitii cu 37 de fotografii, din cadrul galeriilor subterane din centrul municipiului Ramnicu Valcea, a reunit la sfarsitul acestei saptamani lucrarile unora dintre cei mai buni fotografi din tara si strainatate. Evenimentul este dedicat promovarii unuia dintre cele mai mari conace…

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Executivul a aprobat Planul de actiuni pentru anul 2018 privind integrarea strainilor. Acțiunile trasate au drept scop imbunatatirea cadrului legal in domeniu, asigurarea respectarii tuturor drepturilor strainilor și consolidarea capacitatilor structurilor care ofera servicii

- Veaceslav Matveev Istoria, manifestata sau secreta, nu va fi deplina fara analizarea mișcarii medievale a dualiștilor, catarilor și bogomililor. Ei au influențat in mod direct formarea Ordinului Templierilor. Influențate de gnosticii maniheeni din primul mileniu al erei noastre, aceste mișcari au creat…

- Avem unii dintre cei mai buni si mai numerosi programatori IT din lume, dar ne lipseste un sistem de identificare faciala cu ajutorul caruia sa putem identifica infractorii. Astfel, prinderea raufacatorilor se face cu ajutorul vigilentei cetatenilor, asa cum s-a intamplat in cazul femeii care a fost…

- „Anul 2018 nu este doar anul Centenarului, ci și unul dintre ultimele trenuri ca Romania sa nu cada intre scaune, intr-o lume in plina reașezare. Nu este tarziu sa ne jucam carțile bine. Suntem, insa, in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO. Iata cateva riscuri și capcane pe care…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Au trecut mai bine de trei luni de la alegerile legislative din Germania, fara ca partidele politice ale tarii sa reuneasca formarea unui nou guvern. Niciodata in istoria lui, acest stat, prima economie a Europei, nu a...

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Trei romani sunt acuzati ca au reusit sa fure sute de mii de euro cu ajutorul unor cartele de metrou. Timp de trei ani, au clonat cardurile turistilor din Asia si au golit zeci de bancomate. Totul, printr-o metoda complet noua chiar si pentru anchetatori.

- Ryanair, compania aeriana Nr. 1 a Europei, a lansat astazi, 4 ianuarie, o noua platforma de transferuri susținuta de CarTrawler, permițandu-le clienților Ryanair sa-și rezerve o gama larga de servicii de transport la sol, care includ ofertele de taxi, șoferi, autocare, autobuze și de trenuri toate la…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Cosmin Olaroiu (48 de ani) a impresionat pe banca FCSB-ului, iar rezultatele obtinute l-au propulsat in Orient. Intr-un interviu acordat celor de la Telekom Sport, Olaroiu a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu Gigi Becali si a dezvaluit de ce finantatorul i-a dat mana libera la echipa.…

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca in 2017 livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg. Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander…

- 22 decembrie - Premierul britanic Theresa May a vizitat Varsovia pentru a semna un nou tratat de aparare intre Marea Britanie si Polonia. May a descris intelegerea drept un ”simbol puternic” al cooperarii stranse intre cele doua tari; totusi, acordul ilustreaza mai putin cooperarea dintre cele doua…

- Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record…

- Un videoclip cu o intalnirea dintre o femeie care sufera de alopecie și un barbat care o vede pe aceasta pentru prima oara fara peruca, a emoționat mii de oameni. Eve Betts are o afectiune care face ca tot parul ei sa cada, astfel ca este nevoita sa poarte o peruca si sa isi deseneze sprancenele cu…

- Creșterea economica globala arata bine. Cifrele realizate pe 2017 și prognozele pentru 2018 sunt optimiste. Economia mondiala iși accelereaza creșterea și baza acesteia pare solida: atat țari dezvoltate –zona Euro, SUA, Marea Britanie sau Japonia, cat și țari emergente –inclusiv zona Europei de est…