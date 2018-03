Stiri pe aceeasi tema

- Platforma ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud Dropbox si-a anuntat vineri listarea la bursa din New York. In urma acestei oferte publice initiale compania a fost evaluata la 12 miliarde de dolari. Iata poveste startup-ului pe care Steve Jobs voia sa-l inchida.

- Eve Jobs, fiica cea mica a miliardarului Steve Jobs a mostenit genele ambitioase ale tatalui sau si urmeaza Universitatea Stanford, care este si locul unde s-au intalnit pentru prima data parintii ei, scrie CNBC Make It. Co-fondatorul Apple, Steve Jobs, s-a facut cunoscut prin implicarea…

- Serviciul de muzica prin streaming Pandora, una dintre cele mai mari platforme de acest fel din lume, a cumparat AdsWizz, o companie specializata in publicitate digitala audio cu centrul principal de inginerie in București, intr-o tranzactie evaluata la 145 milioane de dolari.

- Serbia negociaza un imprumut de 400 de milioane de dolari de la banca turceasca Exim Bank, cu care sa-si dezvolte infrastructura de care are nevoie pentru stimularea investitiilor si cresterea economiei, a declarat marti ministrul sarb al Comertului, Rasim Ljajic, transmite agerpres.

- Washington, 17 mar /Agerpres/ - Antrenorul echipei Los Angeles Clippers, Doc Rivers, a primit vineri o amenda de 15.000 de dolari (12.200 euro) pentru criticile aduse arbitrilor dupa infrangerea suferita de elevii sai in fata formatiei Houston Rockets (96-101), in Liga profesionista nord-americana de…

- LIVE TEXT Simona Halep – Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells (vineri, ora 21.00). Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Dupa succesul istovitor din ”sferturi”, cu croata Petra Martic, Simona Halep va fi testata de o reprezentanta a noului val din tenisul mondial. SIMONA HALEP – Naomi Osaka 0-0…

- Așa cum Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, in aceste momente, clubul Dinamo București este ținta familiei Borcea. Nu prin Cristi Borcea, ci prin fiul acestuia, Patrick, cel care va obține, imediat cum afacerea se va parafa, postul de președinte al clubului de fotbal al ”cainilor roșii”.

- Startupuri din Europa, inclusiv din Romania, mai pot sa se inscrie pana pe 28 martie la competitia MassChallenge Switzerland, una din aripile europene ale acceleratorului de afaceri cu acelasi nume de la Boston, SUA.

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Deal-ul a fost anuntat dupa ce Printul Coroanei Mohammed bin Salman s-a intalnit cu presedintele egipean Abdel Fattah al-Sisi in Cairo. Aceasta a fost prima calatorie oficiala a lui Bin Salman de cand a preluat conducerea in 2017.Arabia Saudita si Egipt, cele mai populate si mai bogate…

- Cel mai bogat om din China la ora actuala este CEO-ul "Facebook-ului chinezesc". Averea lui Ma Huateng, seful Tencent, a crescut de peste doua ori anul trecut, la 47 de miliarde de dolari, conform unui raport publicat in aceasta saptamana de firma de cercetare Hurun Report din Shanghai, care…

- Averea celor mai bogati membri ai Parlamentului chinez a crescut cu o treime in ultimele 12 luni. Peste 100 membri ai legislativului au o avere de cel putin un miliard de dolari, potrivit unui raport publicat vineri de revista Hurun, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cel care a afirmat in 2015 ca ar fi creatorul bitcoin — Craig Wright, a fost dat in judecata, fiind acuzat ca a furat criptomonede care astazi valoreaza peste 10 miliarde dolari de la un fost partener de afaceri.

- Inaugurat in septembrie 2017, Stadionul Olimpic de la PyeongChang va fi demolat in perioada urmatoare. Arena pe care au avut loc ceremoniile de deschidere si inchidere ale Jocurilor Olimpice a costat 109 milioane de dolari, dar sud-coreenii au decis sa o demoleze, potrivit USA Today.…

- Debbie Wingham este cofetarul care a realizat acest tort impresionant. Wingham este cunoscuta in industrie drept cel mai scump designer de prajituri si asta pentru ca a realizat pana acum piese originale, in valoare de 50 de milioane de Dolari.

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmit CNBC Bloomberg, citat de Agerpres.

- Compania de chitare Gibson se confrunta cu falimentul din cauza datoriilor mari pe care le are, scrie digi24.ro.Cu toate ca are venituri anuale mai mari de 1 miliard de dolari, inca se confrunta cu imprumuturi bancare de 145 de milioane de dolari.

- Piata monedelor virtuale e una dintre putinele unde se pot face averi peste noapte. Criptomonedele au intrat in atenția tuturor dupa ce cotațiile lor a au crescut la niveluri impresionante, […]

- Un anunt de vanzare al unui Cayman GT4 din 2016 a provocat rumoare pe internet. Are 10.000 de mile pe kilometraj, iar licitatia porneste de la 30.250 de dolari. Cei mai nerabdatori il pot cumpara oricand pentru 52.500 de dolari. Acesta este aproape pretul de baza al unui Cayman 717…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum . "Toate motoarele care sunt instalate pe aeronavele noastre in ultimii…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate, relateaza AFP.Bugetul presedintelui Donald Trump,…

- Yildiz Holding, proprietarul unor companii precum Godiva Chocolates din Belgia si United Biscuits din Marea Britanie, a cerut bancilor turcesti un imprumut record de 6-7 miliarde de dolari citand dificultati cu structura de finantare existenta, care impune rambursari lunare in unele cazuri mai mari…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Tribunalul districtual din Tokyo a ordonat miercuri companiei Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, sa plateasca 1,1 miliarde de yeni (10,1 milioane de dolari) locuitorilor unui oras din prefectura Fukushima pentru prejudiciile de natura psihologica suferite…

- Declinul puternic al burselor americane a ras peste 114 miliarde de dolari din averilor celor mai bogati 500 de oameni din lume in mai putin de 24 de ore, cel mai puternic lovit fiind Warren Buffett, cel de-al treilea cel mai bogat om din lume, scrie Bloomberg.

- BBC a scris un articol despre compania Bitdefender si despre cum fondatorii Florin si Mariuca Talpes au pornit compania la putin timp dupa revolutie. Mariuca Talpes povesteste ca mama ei a tipat cand a auzit ca vrea sa-si deschida o afacere, dar tatal ei le-a dat 300 de dolari care le-au fost extrem…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, din cauza rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunța un comunicat al Guvernului. Decizia apartine…

- Simona Halep mai ramane cu 860.000 de dolari din premiul de 1,6 milioane de dolari incasat la Australian Open. Halep a fost recompensata de organizatorii de la Australian Open cu un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, insa statul pe teritoriul caruia s-a organizat turneul a retinut…

- Duelul celor mai frumoase jucatoare din turneul Taiwan Open a fost cu ghinion pentru romanca! Ana Bogdan, locul 89 WTA, a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului Taiwan Open, cu premii totale de 250.000 de dolari.Bogdan a fost invinsa de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, numarul…

- Ambasadorul Republicii Coreea la Bucuresti, Kim Eun Joong, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca bugetul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) se ridica la aproximativ 13 miliarde de dolari, aceasta editie urmand sa aduca in prim-plan tehnologii de ultima…

- ExxonMobil a lansat o licitatie pe SEAP pentru incheierea unui acord cadru privind servicii de foraj in Marea Neagra. Valoarea estimata a acordului fara TVA este cuprinsa intre 230 milioane dolari si 420 milioane dolari. Durata acordului- cadru este de 36 luni de la data atribuirii contractului.

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Starul muzicii latino Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal, pe care o acuza de neplata unor drepturi de autor privind distribuirea online a muzicii sale, transmite AFP.

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Marius Copil (92 ATP) a fost amendat pentru aruncarea rachetei in timpul infrangerii suferite in primul tur la Australian Open, scor 5-7, 4-6, 3-6 , impotriva lui Giles Simon (57 ATP). Oficialii de la Australian Open l-au amendat pe Marius Copil cu 2.000 de dolari pentru un moment de furie din meciul…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…

- Produsele Whole Foods, precum bacon, apa de cocos sau fructe de padure congelate, sub brandul Amazon au crescut semnificativ vanzarile online de alimente ale retailerului, in primele 8 luni de la achizitionarea lantului, potrivit Wall Street Journal. Produsele marca proprie ale lantului…

- Partidul Democrat continua sa caute susținere in Statele Unite. Recent, formațiunea aflata la guvernare a semnat un nou contract de lobby cu o companie americana, Cogent Strategies LLS, transmite NewsMaker. In ultimii ani, pentru astfel de servicii, democrații au cheltuit deja peste un milion de dolari.

- Aceasta lista este rezervata pentru aranjamente in valoare de sute de milioane de dolari - și in cateva cazuri care au iesit in evidenta, 1 miliard de dolari sau mai mult. Iata care sunt cele mai scumpe aranjamente de divorț din toate timpurile: 10. Bob Johnson și Sheila Crump Johnson, 2002 - 400 de…

- Mai multe criptomonede au inregistrat un ritm de crestere ridicat, insa cresterea Vibe in ultimele 24 de ore poate fi considerata fabuloasa, potrivit Fortune. Criptomoneda este construita in jurul industriei muzicale, iar valoarea acesteia a explodat cu 400%, ajungand la valoarea de 2,34…

- Autoritațile din Malaezia au semnat miercuri un acord cu o firma americana specializata in explorare marina. Compania poate obține pana la 50 de milioane de dolari daca va gasi resturile avionului MH370 al Malaysia Airlines, intr-o noua zona de cautare aflata in sudul Oceanului Indian.

- Presedinta Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anuntat ca asociatia, care organizeaza anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertatii presei, informeaza AFP.

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Lenovo a dezvaluit noile serii ThinkPad X, T si L de sisteme laptop, statiile de andocare ThinkPad si monitoarele ThinkVision X24 si P32u. Principalele caracteristici ale portofoliului de dispozitive ThinkPad T, X si L in 2018 sunt: Design mai subtire si usor, toate configuratiile folosind procesoare…

- Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Simona Halep (26 ani), principala…

- Un fost gardian de la Penitenciarul nr. 12 din municipiul Bender va fi judecat pentru corupere pasiva. Acesta ar fi primit 50 de dolari SUA de la un condamnat pentru ca i-a transmis doua telefoane mobile si un router wi-fi portativ, informeaza MOLDPRES. Potrivit procurorilor, în perioada…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a inceput cu o victorie sezonul 2018, 6-1, 6-2 cu chinezoaica Fangzhou Liu, duminica, in runda inaugurala a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Begu (27 ani, 43 WTA) a incheiat conturile dupa doar o ora si…