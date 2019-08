Stiri pe aceeasi tema

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. continua campania de identificare si sanctionare a utilizatorilor clandestini ai serviciilor prestate de societate si atrage atentia si pe aceasta cale, asupra faptului ca, in cazul depistarii unui bransament de apa necontorizat, procedura aplicata de operator presupune: plata…

- Un clujean cautat la nivel international de autoritatile judiciare din Cehia, pe numele sau existand un mandat european de arestare pentru comiterea mai multor infractiuni de talharie calificata, a fost depistat de politisti pe litoral, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Marti, 16 iulie, politistii din Sighetu Marmatiei au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar din municipiu, depistat de mai multe ori in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice fara a detine permis de conducere. Practic, in perioada octombrie 2018 –iulie 2019, acesta a fost surprins…

- Un barbat de 38 de ani, din comuna Dornesti, a fost depistat in trafic la volanul unei autoutilitare, fara a detine un permis de conducere, placutele de inmatriculare ale masinii fiind expirate de aproape un an de zile.Incidentul s-a petrecut vineri seara, in jurul orei 18.00, cand o patrula ...

- Astazi 27 iunie, salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au intrat in scara blocului prabușit de la Otaci. In urma cercetarilor, salvatorii au depistat o butelie de gaz de tip propan-butan. Butelia a fost evacuata de angajații IGSU, in jurul orei 10:00, de la etajul noua.

- Dosar penal pentru un tanar de 24 de ani, din Aiud. A fost depistat de polițiști cu o sabie asupra lui La data de 16 iunie 2019, in jurul orei 02.10, polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Aiud, in timp ce acționau impreuna cu lucratori ai Poliție Locale Aiud, l-au depistat…

- •Inconștiența la volan! Vineri, 7 iunie 2019 in jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Serviciului rutier au inregistrat in trafic cu aparatul radar din dotare, șoferul unui autoturism care se deplasa pe Drumul Național 64, in zona Stolniceni, limita de 70 km pe ora, cu viteza de 160 km pe ora. Polițiștii…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei Municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat joi, 30 mai, in jurul orei 13:10, un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Cornești, in timp ce conducea un moped neinmatriculat sau neinregistrat, pe DJ 109 B, prin localitatea Fundatura, fara a…