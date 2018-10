Stiri pe aceeasi tema

- "Noi, Nicolae Robu, Gheorghe Falca, Ilie Bolojan si Emil Boc, primarii oraselor Timisoara, Arad, Oradea si Cluj-Napoca, am decis infiintarea Patrulateralei Vestului, for informal pentru schimburi de idei si de experienta intre noi, dar si de cooperare pe proiecte mari, in primul rand de conectivitate…

- Reprezentantii USR Timis se plang ca multe dintre semnturile semnaturile stranse in campania „Fara penali in functii publice” au fost anulate pentru greseli minore. Dan Resitneac, responsabil de campania „Fara penali in functii publice”: Majoritatea au fost invalidate pe motive de genul lipește al…

- Ziua de joi, 13 septembrie, cand Niculae Badalau spera sa fie intronat ca președinte al Organizatiei Judetene PSD Giurgiu, s-ar putea dovedi a fi una cu probleme pentru baronul giurgiuvean. Și asta pentru ca sunt semne clare ca primarii PSD din județ incep sa se ridice impotriva dictaturii lui...

- O delegație formata din 9 persoane din Republica Estonia a fost primita vineri, 31 august la Consiliul Județean Satu Mare, de președintele Pataki Csaba. Delegația estoniana, formata din membrii Grupului de Acțiune Locala din județul Polva, consilieri locali ai unor comune din microregiune și oameni…

- Patru primarii din judetul Gorj au scos la concurs posturi destinate persoanelor fara vechime in munca. De pilda, Primaria Municipiului Targu Jiu angajeaza inspector debutant la Compartimentul evenimente culturale, Directia turism s...

- Un autoturism cu numere de inmatriculare de Bacau a intrat in coliziune cu un utilaj agricol de mari dimensiuni. Din primele informatii se pare ca soferul autoturismului a suferit un traumatism destul de serios, fiind inconstient, probabil in stare grava. La fata locului a intervenit un echipaj de la…

- Rectificarea de buget nu a mai fost aprobata de catre guvern. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca in continuare se fac analize si se poarta discutii in jurul sumelor necesare la nivelul institutiilor din administratia centrala si ...

- La sfarșitul lui iunie, ambasadorii Poloniei și Cehiei in Republica Moldova - Bartholomej Zdaniuk și Zdenek Krejci, au efectuat o vizita oficiala in zona Culei, la Magurele, Boghenii Noi și Mircești. Este prima vizita a unor oficiali in subregiunea Cula, dupa constituirea Grupului de Acțiune Locala…