Utilaj in valoare de 45.000 de euro indisponibilizat de politistii din Baia Sprie

- Multe dintre accidente se produc datorita faptului ca soferii se grabesc sa ajunga la destinatie. Economia de timp este nesemnificativa raportata la riscul pe care si-l asuma soferii care circula cu viteza excesiva si la riscul la care ii expun pe pietoni sau pe pasagerii din autoturism. Pentru a preveni…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- In cadrul activitatilor desfasurate marti, politistii din Baia Sprie s-au sesizat din oficiu ca administratorul unei societati comerciale, cu sediul in Surdesti, detine si foloseste un utilaj care face obiectul unei semnalari in Sistemul Informatic Schengen. Este vorba de un tractor, in valoare de aproximativ…

- La data de 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Un autoturism, in valoare de 20.000 de euro, urmarit de autoritatile din Marea Britanie a fost indisponibilizat de politisti, la Sebes. Potrivit IPJ Alba, in 20 martie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din…

- Joi, 15 martie, polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Brodina – I.T.P.F. Sighetu Marmației, pe timpul unei misiuni specifice in zona de responsabilitate, au observat in apropierea frontierei de stat, pe raza localitații Straja, județul Suceava, doua persoane care se deplasau de la frontiera spre…

- Politistii din Baia Sprie au continuat activitatile pe drumurile publice pentru siguranta participantilor la traficul rutier. In perioada 10 – 12 martie acestia au actionat pentru prevenirea si combaterea accidentelor de circulatie pe fondul efectuarii depasirilor neregulamentare. Au fost oprite pentru…

- CONFISCATE…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au confiscat bunuri in valoare totala de 3.035 lei, destinate comercializarii, deoarece transportatorul nu poseda documente de provenienta si transport pentru acestea. Astfel, in data de 9 martie, in jurul orei 13.00,…

- In dimineața zilei de 10 martie, in jurul orei 07.00, polițiștii de frontiera din cadrul S.P.F. Halmeu, impreuna cu lucratori din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au oprit pentru control pe comunicația Halmeu – Satu Mare, un autoturism marca Opel, condus de Ioan G., in varsta de 47 ani. In urma controlului…

- Politistii au aplicat, miercuri, peste 9.550 de amenzi in valoare de aproape trei milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 80.000 de lei, fiind constatate peste 800 de infractiuni, conform Politiei Romane.Citeste si: S-a aflat! Ce pensie URIASA incaseaza Tudorel Toader…

- Miercuri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun si a comertului ilicit. In cadrul actiunii desfasurate au fost verificate 15 societati…

- HOTI…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un utilaj Compresor care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, la sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au continuat controalele pentru protejarea populatiei impotriva activitatilor comerciale ilicite si combaterea evaziunii fiscale. Actiunea organizata ieri, 22 februarie, a avut ca scop prevenirea, descoperirea si combaterea faptelor ilicite…

- Politistii de proximitate sunt acei politisti care se afla zilnic in mijlocul comunitatii, pregatiti sa asculte problemele cetatenilor si sa vina in sprijinul celor care au nevoie. Dincolo de atributiile profesionale, politistii de proximitate dezvolta relatii interumane cu persoanele care domiciliaza…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie incaltaminte de protectie. Potrivit Licitatiapublica.ro, locul principal de livrare il reprezinta sediul Garzii de Coasta din Constanta si sediul S.T.P.F. Tulcea din municipiul Tulcea.Contractul este de furnizare bocanci din piele cu caramb…

- Zeci de soferi s-au ales cu amenzi pentru depasirea vitezei legale, joi, in cadrul unei actiuni organizate de politistii de la Vintu de Jos. Aproape 90 de conducatori auto au fost testati pentru alcool. Potrivit IPJ Alba, in 15 februarie, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Politistii au intervenit la peste 2.300 de evenimente, dintre care 1.863 sesizate prin 112. Au aplicat peste 12.000 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor, au constatat peste 800 de infractiuni. Ieri, 13 februarie, aproape 12.000 de politisti au actionat, in toate judetele…

- Luni, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au aplicat 15 sanctiuni contravenționale, in valoare de 2.900 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție…

- Politistii din Bihor au confiscat de la un barbat 80.000 de tigarete nemarcate legal, in valoare de 40.000 lei. In cauza a fost intocmit dosar penal.La data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au depistat un barbat, de 48 de ani, din Oradea, care detinea…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe D.N. 74 si pe DN 74A. Astfel ca, in urma actiunilor…

- Un copil de doar 12 ani, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat de catre politistii constanteni. Prejudiciul in acest caz se ridica la 7500 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au depistat un minor, de 12 de ani,…

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 2.300 de evenimente, au constatat peste 700 de infracțiuni și au aplicat peste 9.300 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 2.900.000 de lei. Aproape 11.600 de politisti au acționat, la nivel național, pentru ...

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- Fuga de la locul unui accident nu va scapa de raspundere! Politistii se deplaseaza la locul faptei de fiecare data cand sunt sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie cu victime si desfasoara cercetari pentru identificarea celor implicati si stabilirea cauzelor care au dus la producerea…

- Soferilor le este interzisa conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului tocmai pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Insa accidente se pot produce si atunci cand pietonii circula pe drumurile publice in stare de ebrietate. Imprudenta unei femei care, in stare de ebrietate, a traversat…

- Polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publica, de la Biroul Rutier, de la Biroul de Investigații Criminale, Proximitate și de la secțiile de poliție urbana și Serviciul Transporturi Feroviare au ieșit pe strazi in ceea ce a fost o mega acțiune ce a avut loc in zonele Piața Garii, Podgoria și Centru.…

- CONTRABANDA… Politistii de frontiera din cadrul Compartimentului Sprijin Operativ al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui au confiscat bunuri in valoare totala de 14.670 lei, destinate comercializarii, deoarece transportatorul nu a putut prezenta la control documente de provenienta…

- Politistii au dat, miercuri, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au constatat aproape 700 de infractiuni. In plus, 497 de soferi…

- Politistii au dat, marti, amenzi in valoare totala de aproape 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.300 de evenimente. In plus, peste 400…

- Politistii au dat, duminica, amenzi in valoare totala de peste 2,5 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 2.500 de evenimente. In plus, peste 440…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 11.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 137.400 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar…

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 2.200 de evenimente, au aplicat peste 6.000 de sanctiuni contraventionale si au constatat aproape 700 de infractiuni. De asemenea, 17 persoane urmarite national sau international au fost deistate in intreaga tara. In ultimele 24 de…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun este si in anul 2018 o prioritate a polițiștilor maramureșeni. La sfarșitul saptamanii trecute, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au desfașurat activitați, pe raza municipiului Baia Mare, pentru prevenirea și combaterea comerțului…

- Politistii de frontiera si lucratorii vamali din cadrul P.T.F.Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, au descoperit ascunse intr-un spatiu special amenajat prin modificarea caroserie unui autoturism, condus de un cetatean ucrainean, 340 pachete de tigari, de provenienta ucraineana. Autoturismul marca Mitsubishi…

- Politistii au verificat in ultima saptamana peste 1.500 de institutii, unitati bancare, institutii de creditare, societati care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet si alte firme care opereaza cu valori fiind aplicate aproape 150 de amenzi, in valoare de peste 100.000 de lei.In…

- Politistii au prins in flagrant un sighetean care incerca sa vanda ilegal artificii. In aceasta perioada oamenii legii desfasoara actiuni ample de verificare avandu-se in vedere faptul ca multi cetateni din Maramures urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul pe rit vechi. Astfel, politistii Serviciului Arme,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 35 de evenimente, au aplicat 61 de amenzi si au constatat 17 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor continua. La data de 3 ianuarie a.c., politistii din Alba au intervenit la 35 de evenimente, din care 31 au fost…

- La data 31 decembrie a.c., in cadrul actiunii nationale"FOC DE ARTIFICII", politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu politistii Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au desfasurat activitati pentru combaterea fenomenelor ilicite din domeniul comercializarii…

- Polițiștii baimareni au capturat, in cursul primei parți a zilei de vineri, 29 decembrie, peste 1400 de petarde și cutii de artificii. Un baimaran a fost prins in flagrant de catre polițiștii baimareni, astazi, 29 decembrie, in timp ce oferea spre vanzare obiecte cu conținut pirotehnic. Acesta are 43…

- Un barbat care și-a cumparat o mașina din Marea Britanie a ramas fara autoturismul în valoare de zeci de mii de euro. Ieri, în jurul orei 12.00, acționând în baza unei informații, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta – Serviciul Teritorial al Poliției…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, au aplicat aproape 47 de amenzi si au constatat 23 de infractiuni. La data de 27 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, toate fiind solicitari ale cetatenilor facute prin serviciul de urgenta…

- Potrivit sursei citate, au fost organizate 197 de actiuni si s-a intervenit la 3.019 evenimente, dintre care 2.527 au fost sesizate prin 112. Au fost constatate 814 infractiuni, 142 de autori fiind prinsi in flagrant delict. De asemenea, au fost depistate 19 persoane urmarite national…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor,…