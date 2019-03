Stiri pe aceeasi tema

- Șef lucrari dr. ing. Gabriel Ursescu, de la Facultatea de Mecanica a Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a creat o mașina inovativa autopropulsata de erbicidat, in colaborare cu compania Agritehnica Service SRL din Bacau, care va și produce utilajul. Compania specializata in furnizarea…

- Strabunica lui Razvan Madalin Ivanus tesea ii si cosea carpete si covoare pentru tot satul. De la ea Razvan a mostenit dragostea pentru portul popular, iar de la cealalta bunica, rabdarea si minutiozitatea. Asa a ajuns sa se inscrie la Facultatea de Textile – Pielarie si Management Industrial a Universitatii…

- Actiunea este dedicata Zilei Mondiale a Apei, 22 martie 2019, aceasta fiind si data stabilita pentru premierea castigatorilor. Concursul "Ce stii despre apa" va avea loc pe data de data de 16 martie 2019 la Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu", Universitatea Tehnica…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) are un nou prorector, propunerea de numire a conf.dr.ing. Lidia Gaiginschi, de la Facultatea de Mecanica, in functia de prorector responsabil de relatia cu studentii fiind validata ieri in cadrul sedintei Senatului TUIASI. Lidia Gaiginschi va…

- Studenții Facultații de Mecanica a Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, de la specializarea Robotica, anul al IV-lea, au susținut un examen inedit la disciplina Roboți mobili. In locul unui examen clasic sau al unui proiect, studentii au fost imparțiți in grupe și au demonstrat practic…

- Lingvistul si filologul roman Vasile Bogrea s a nascut in data de 26 septembrie 1881, in Tarnauca, judetul Dorohoi, si a decedat pe 8 septembrie 1926, la Viena. Tanarul Vasile Bogrea a urmat cursurile Liceului "Anastasie Basota" intre anii 1888 si 1902, in Pomarla. Facultatea a urmat o la Iasi, acolo…

- Emil Brumaru este un poet roman contemporan nascut la data de 25 decembrie (ce zi mare!) 1938 in Bahmutea, azi Mihailovca, Cimislia din Basarabia. Provine dintr-o familie de conditie satisfacatoare. Tatal, Grigore Brumaru era functionar la CFR, iar mama, Elisabeta, era invatatoare. Dupa absolvirea…