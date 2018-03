Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii si executivii de top din Romania cer sa fie lasati sa faca business in conditii de stabilitate fiscala si de deschidere fata de capitalul strain. Acestia atrag atentia ca tara noastra are nevoie de un leadership de calitate, iar pentru asa e nevoie ca sistemul de educatie sa fie "schimbat…

- Antreprenorii in devenire sau la inceput de drum in a-si infiinta propriul business sunt invitati sa aplice la prima editie a Aspire Bootcamp, care va avea loc intre 12-15 Aprilie 2018, in Bucuresti.

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe Dan Neculaescu a participat miercuri la ceremonia de deschidere a Conferintei Bucharest International Student Model United Nations (BISMUN) 2018, organizata la Palatul Parlamentului de catre Asociatia Tineretul ONU din Romania, cu sprijinul MAE.…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe Dan Neculaescu a participat miercuri la ceremonia de deschidere a Conferintei Bucharest International Student Model United Nations (BISMUN) 2018, organizata la Palatul Parlamentului de catre Asociatia Tineretul ONU din Romania, cu sprijinul MAE.…

- Peste 300 de antreprenori si executivi de top din Romania au cerut la finalul saptamanii trecute sa fie lasati sa faca business in conditii de stabilitate fiscala, de deschidere fata de capitalul strain si de continuare a luptei impotriva coruptiei.

- Alerta declansata de autoritati. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara (ANSVSA) a facut o descoperire care ii vizeaza pe toti clientii unui cunoscut supermarket din Romania. Un produs foarte consumat de catre cetateni este infestat cu salmonella.

- Antreprenorii romani sunt din ce in ce mai dornici sa vanda, profitand de cresterea economica a Romaniei care atrage ca un magnet companii straine si fonduri de investitii care au bani pentru a cumpara businessuri. „Piata de M&A e la un maxim istoric, toata lumea se gandeste sa vanda. Suntem…

- Antreprenorii romani vor cauta, in acest an, solutii de iesire din afacerile mature pe care le-au dezvoltat, in timp ce investitorii strategici la nivel regional si local vor continua sa extinda prezenta si sa isi consolideze cota de piata. "Intentiile de a incheia tranzactii pe piata locala…

- Antreprenorii s-au sofisticat mai mult. Au o idee despre tranzactii si despre potentialele surse de finantare. De cele mai multe ori apeleaza la consultanti, mizand pe expertiza, pe retea si pe conexiunea cu diversi participanti potentiali in tranzactie, explica Ioana Mihain, partener asociat, consultanta…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. 'Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. "Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de cod (Codul…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa si peste un milion de companii si-au intrerupt activitatea, legislatia din domeniu…

- Reputatul lingvist Marin Petrisor s a stins, in aceasta zi, la Bucuresti, la varsta de 85 de ani.Prof. univ. dr. Petrisor a fost decan al Facultatii de Litere a Universitatii Ovidius si membru de onoare al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, filiala Constanta. ...

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- De la inceputul lunii martie, magazinul IKEA din București ofera o noua sursa de rasfaț pentru interioare - colecția limitata OMEDELBAR, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume; Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna…

- Centenarul ii prinde pe toți romanii intr-un moment de cotitura. Trebuie sa spunem lucrurilor pe nume: povestea Romaniei de azi este una trista, cu un final necunoscut. Din Maramureș pana la Giurgiu și de la Tulcea la Arad, suntem puși in situația de a reflecta cu privire la amenintarile la adresa viitorului…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Antreprenorii și companiile din Romania și-au indreptat din ce in ce mai serios atenția spre Blockchain in ultima perioada, mai ales dupa ce peste 5.6 miliarde de dolari au fost investiți in startup-uri bazate pe criptomonede in anul 2017. De altfel, primul ICO romanesc a fost finalizat cu succes, consemnand…

- Cristina Chiriac, presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPTR), sustine ca cei 29 de ani de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, noteaza Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Societatile cu Raspundere Limitata ale antreprenorilor debutanti (SRL-D) au pierdut, de la 1 ianuarie 2018, facilitatea fiscala de care beneficiau inainte, prin care erau scutiti de plata unor contributii sociale pentru salariile angajatilor, atrage atentia Florin Jianu, presedintele Consiliului National…

- Antreprenorii mici si mijlocii se tem ca aplicand prevederile revolutiei fiscale vor fi nevoiti, in scurt timp, sa isi concedieze parte dintre angajati si chiar sa isi inchida firmele. Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul…

- Libra Internet Bank si compania de training Exec-Edu sustin antreprenorii romani aflati la inceput de drum si acorda o bursa de 3.000 de euro pentru Excelenta in Management, unul dintre cele mai apreciate cursuri de administrarea afacerilor din Romania. In urma cursului, antreprenorii vor…

- Antreprenorii romani pot descarca acum un calendar al principalelor taxe din Romania, in care vor regasi ce formulare trebuie sa depuna in 2018 si care sunt datele scadente pentru depunerea lor si pentru plata impozitelor.

- Interpretul portughez, Ricardo Caria, stabilit in Romania de peste 10 ani, pornește intr-un turneu național cu noul lui concept muzical „Portugal no Coracao – Turneu Acustic”. La Timișoara va avea un concert in 16 februarie, de la ora 20.30.

- Antreprenorii romani pot descarca un calendar al principalelor taxe si declaratii fiscale pe anul 2018, un instrument util, care ar putea fi de folos pentru a repecta anumite termene si a evita penalitati.

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Mihai Covaliu, a declarat, vineri, ca toata lumea din delegatia Romaniei isi doreste sa participe la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, programata de la ora

- Televiziunea Romana transmite in direct vineri, 9 februarie, de la ora 13.00, impresionantul eveniment din Coreea de Sud. Comentatori: Monica Bucur si Sorin Hobana. TVR este gata pentru unul dintre cele mai fascinante spectacole ale planetei din acest an: ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice…

- Antreprenorii reuniti in Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) au prezentat joi, o serie de masur pe care le solicita Guvernului, pentru ca firmele private sa nu fie afectate. "AOAR nu cere taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam"…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…

- Antreprenorul Sergiu Negut, cunoscut pentru investitiile sale in firme ca Frufru, Softelligence sau 2Performant, considera ca un start-up sau o firma ceva mai matura care vrea sa obtina o investitie de la un fond de capital de risc poate avea nevoie de diversi specialisti reuniti intr-un board of advisors,…

- Firmele si alti operatori economici care vor sa faca afaceri cu produse bio trebuie sa se inregistreze in sistemul de agricultura ecologica la Directiile Agricole Judetene (DAJ) - se arata in Ghidul privind comercializarea produselor agroalimentare ecologice, realizat de un consilier dintr-o primarie…

- Brașoveanul Marius Petru Ungureanu va purta drapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018! Comitetul Executiv al COSR a aprobat componenta delegatiei care va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de iarna. Comitetul Executiv a decis totodata ca biatlonistul…

- WhatsApp Business a lansat aplicatia de mesagerie pe mobil cu functii dedicate afacerilor mici si mijlocii (IMM), insa pentru moment este disponibila in anumite tari, nu si in Romania, potrivit unui comunicat emis, zilele trecute, de serviciul detinut de Facebook.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 25 ianuarie, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba…

- Biatlonistul Marius Petru Ungureanu va fi purtatorul de drapel al Romaniei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna care se vor desfasura la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie, a decis Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, potrivit unui…

- ARCHOS a lansat oficial in Romania smartphone-ul Diamond Omega, dotat cu 8 GB memorie RAM, 128 GB spatiu de stocare si procesor Qualcomm Snapdragon 835. Telefonul dispune de o carcasa din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass si cadru metalic. Ecranul de 5.7” suporta rezolutia 2040 x 1080 pixeli…

- Cobotware, un start-up tehnologic din Bucuresti, a inceput colaborarea cu firma daneza Universal Robots , care a inventat robotii colaborativi (coboti) si ofera companiilor solutii de automatizare a productiei, cererea pentru astfel de tehnologii fiind in crestere datorita lipsei relative a fortei…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Antreprenorii grupati in cea mai mare organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii din Romania condamna, in termeni duri, modificarile fiscale care au intrat in vigoare in anul 2018, printre care mutarea contributiilor sociale, formularul 600 pentru plata contributilor sociale de catre persoanele…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Documente atasate: Descarca formularul 600 FORMULARUL 600: Romania are peste 400.000 de persoane fizice autorizate, astfel ca mai bine de 400.000 de romani trebuie sa faca drumul catre oficiile Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Iata ce spune Fiscul pe site-ul sau despre acest…

- Antreprenorii romani si alte persoane interesate vor putea participa la o sesiune gratuita de curs de management al operatiunilor, in perioada 18-21 ianuarie, la Cluj-Napoca, anunta, marti, blogul Bancii Transilvania, una dintre companiile care sustin acest proiect in Romania.

- Clujul are cea mai veche asociație patronala din UE. "Europa ne impune reguli dure" Președintele Asociației Patronilor și Meseriașilor (APM), Augustin Feneșan, a lansat un mesaj catre firme cu prilejul aniversarii a 28 de ani de la inființarea organizației clujene, cea mai veche atestata documentar…

- Dupa o prima parte de campionat dezastruoasa, cu mai multe meciuri in care a gresit decisiv, fundasul dreapta Tiago Almeida a parasit clubul CSM Poli. Presedintele executiv Adrian Ambrosie a ajuns la un acord cu jucatorul de 27 de ani din Insulele Capului Verde, iar contractul a fost reziliat…

- Business-ul în România e ca un joc de noroc. Câstigi o nimica toata, dar ramâi cu datorii pe viata. Este descrierea perfecta pentru multe dintre firmele mici din România.

- In 2017, Romania a platit 1,263 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES. Cea mai…