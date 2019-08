Stiri pe aceeasi tema

- Curele in salina au un efect benefic asupra celor care sufera de afectiuni respiratorii. Sunt benefice si pentru cei care au anxietate si tulburari de somn. Terapia in salina are si contraindicatii: nu se recomanda in cazuri de tuberculoza pulmonara, boli infecto-contagioase sau hipertensiune arteriala.

- Poftele de a manca anumite alimente reflecta necesitațile nutriționale ale organismului, spun medicii. Expertul in nutriție Mirela Tache a vorbit la rubrica „Sfat de sanatate", de la Antena 3, despre poftele alimentare și bolile ascunse de acestea.

- Valorile termice vor depași 33 – 34 de grade la umbra, iar presiunea atmosferica va fi scazuta cel puțin o saptamana. Efectele acestor fenomene asupra organismului uman și recomandarile medicilor.

- Banalele corcoduse, unele dintre cele mai ieftine si accesibile fructe de sezon, au efecte benefice uimitoare asupra organismului. Sunt bogate in vitamine si minerale, sunt considerate buni antioxidanti si antiinflamatori, au efect de prevenire impotriva multor boli si, in plus, sunt recomandate…

- Aromaterapia cu uleiuri esentiale: Expertul in nutriție și medicina netradiționala, Veronica Kalcev, a vorbit in cadrul emisiunii "Sputnik Matinal" despre efectele miraculoase ale uleiurilor esențiale pentru menținerea sanatații fizice și echilibrului emoțional.

- Expertul in nutriție Mirela Tache a vorbit la rubrica „Sfat de sanatate cu Andreea Cigolea" despre poftele alimentare și bolile ascunse de acestea. Mirela Tache: „Aceasta dorința nestapanita de a consuma un anumit aliment poate fi expresia unor deficite minerale, cum ar fi deficitul de crom…

- Urzica moarta (Lamium album) este o planta medicinala eficienta in diferite tratamente, datorita principiilor active și acțiunilor binefacatoare pe care le are asupra organismului uman. De la urzica moarta sunt utilizate, in principal, florile.

- Cantareața de muzica populara Elena merișoreanu a dat detalii despre starea sa de sanatate. In ultima perioada de timp, artista a avut probleme la un picior, ajungand pe mana medicilor. La emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, Elena merișoreanu a explicat cujm merge recuperarea…