- UTA Arad a invins-o cu 3-0 pe Dunarea Calarasi, echipa retrogradata din prima liga, intr-un meci jucat pe teren propriu, sambata, in prima etapa a noului sezon al Ligii a II-a de fotbal.

- Rogla. UTA merge „ceas” in meciurile de verificare din Slovenia. Dupa victoria cu 2-0, in fața maghiarilor de la Budaors (joc intrerupt de ploaie, in minutul 80), acum a venit randul altei izbanzi, mai clare, de aceasta data in fața unei formații de liga secunda slovena, pe numele ei NK Rogaska.…

- Rapid Bucuresti o va infrunta pe Farul Constanta, Petrolul Ploiesti va juca in deplasare cu Metaloglobus Bucuresti, Universitatea Cluj o va intalni in deplasare pe CSM Resita, iar UTA va da piept la Arad cu Dunarea Calarasi, in prima etapa a Ligii a II-a de fotbal, potrivit

- Meciul FC Hermannstadt - Dunarea Calarasi, din ultima etala a play-out-ului Ligii I, care va stabili a doua echipa retrogradata si formatia care va disputa barajul de mentinere/promovare, a fost programat de LPF duminica, de la ora 18.30, relateaza News.ro.Citește și: Rednic il face praf pe…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dunarea Calarasi, intr-un meci din etapa a XIII-a a play-out-ului Ligii I. Golul a fost marcat de Yazalde Pinto, in minutul 87. In minutul 77, de la gazde a fost eliminat Gabriel Iancu. news.ro

- Un meci cu tradiție se disputa astazi, in penultima etapa a Ligii 2. UTA Arad - Petrolul Ploiești se joaca de la ora 14:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- ​FC Voluntari a învins-o pe Concordia Chiajna, scor 2-1, pe teren propriu, în ultimul meci al etapei a zecea din play-out-ul Ligii 1. În urma acestui rezultat, FC Voluntari s-a distanțat la trei puncte de locul de baraj, ocupat de Hermannstadt, în timp ce echipa lui Adrian Falub…