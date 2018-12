Stiri pe aceeasi tema

- Usturoiul negru este un fel de usturoi caramelizat, utilizat in bucataria asiatica. El este rezultatul incalzirii capațanilor de usturoi pe o perioada de cateva saptamani, un proces care are ca rezultat uimitorii caței de usturoi negru.Usturoiul negru este dulce, cu accente de oțet balsamic.…

- Castelul Bran propune, de joi pana duminica, vizitatorilor sai, o incursiune in trecut cu gandul sa creeze, in viitor, o noua traditie, prin „Petrecerea tuturor strigoilor”. Practic, vizitatorii care poarta numele Sfantului Andrei vor intra gratuit, iar un restaurant ofera meniu cu usturoi negru.

- PROTECTIE In fiecare an, in Romania circa 4.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. 2.000 dintre acestea pierd lupta cu viata. Suntem in topul european al incidentei si mortalitatii cauzate de aceasta afectiune. Tarile in care a fost introdusa vaccinarea anti-HPV atunci cand vaccinul…

- Ceaiul care distruge celulele canceroase in 48 de ore se prepara din papadie. Cercetarile efectuate la Universitatea din Windsor, Canada, au scos la lumina efectele benefice ale acestei plante, dand astfel o sansa in plus pacientilor cu cancer. Cercetarile arata ca papadia dezintegreaza celulele canceroase…

- Un aparat de ultima generație care ajuta la depistarea precoce a trei tipuri de cancer, prin analize medicale, a fost cumparat de o asociație din Prahova, județ cu 10.000 pacienți oncologici inregistrați. Este primul astfel de aparat din Romania care se folosește strict pentru pacienți. Asociatia Pacienților…