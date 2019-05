USR vrea o mai bună relaţie cu diaspora "Haideti sa ne intalnim! Acestea sunt propunerile pentru o reforma a relatiei romanilor din diaspora cu statul roman. Toate propunerile sunt perfectibile. Sa readucem decenta in relatia statului cu romanii din diaspora, cu cei care muncesc si traiesc in strainatate", a spus senatorul USR, intr-o conferinta de presa. Cati romani au plecat din tara Cati romani au plecat din tara Potrivit documentului, care apeleaza la datele Institutului National de Statistica, aproximativ 2,6 milioane de romani au emigrat in ultimii 10 ani din tara. Radu Mihail a mentionat ca printre masurile propuse de USR pentru 'o relatie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este firesc ca toti sa credem in tara noastra, in Romania, si sa ne dorim sa ne traim viata aici, pe pamant romanesc. Și totuși, ne-au plecat din țara milioanele de romani in cautarea unui loc de munca si a unui trai decent. Ei au plecat in țari unde copiii sunt educați și protejați in școli și…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna martie, fata de luna precedenta, atat ca serie bruta, cu 19,5%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,2%, in timp ce in primele trei luni ale anului a urcat…

- Proiect de lege depus in Parlament. Procedurile de judecata pe contencios administrativ ar putea fi simplificate in cazurile unde ilegalitatea deciziilor luate de instituții este evidenta. Mai clar, romanii care se judeca cu diverse instituții ale statului ar putea avea caștig de cauza intr-un timp…

- Romanii gata sa se indatoreze pe zeci de ani pentru o casa noua sunt pusi in situatii greu de crezut pentru acest secol. Şi totuşi în România încă se poate ca o locuinţă din 5 să se vândă, deşi nu are canalizare potrivit ″Institutului…

- Romania este țara cu cei mai mulți lucratori in strainatate arata un studiu recent. Aproape 20% dintre cei care muncesc, au fost tentați de traiul in alte țari, deși salariile au crescut și la noi, chiar și cu 30-40%, in sanatate sau construcții, potrivit Institutului National de Statistica. Iar fenomenul…

- Romania este țara cu cei mai mulți lucratori in strainatate arata un studiu recent. Aproape 20% dintre cei care muncesc, au fost tentați de traiul în alte țări, deși salariile au crescut și la noi, chiar și cu 30-40%, în sănătate sau construcții,…

- In luna februarie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4819 lei, cu 0,4% mai mic decat in luna ianuarie 2019, conform Institutului Național de Statistica. Cei mai napastuiți sunt lucratorii din industria extracției de metale, care au primit cu 20% mai puțin. Scaderile castigului salarial…

- Transportul aeroportuar de pasageri a crescut, anul trecut, cu 7,9%, numarul calatorilor a fost de 21,8 milioane, iar Aeroportul Henri Coanda Bucuresti are cea mai mare pondere in Romania, potrivit Institutului National de Statistica.