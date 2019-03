Stiri pe aceeasi tema

- USR a depus la Senat un proiect legislativ care prevede inchisoare pana la zece ani pentru promovarea ideilor și doctrinelor comuniste. De asemenea, inițiativa prevede desființarea de drept a organizațiilor cu caracter comunist.„Pentru prevenirea instaurarii regimului dictatorial comunist…

- USR a depus la Senat o propunere legislativa care prevede închisoare pâna la zece ani pentru promovarea ideilor și doctrinelor comuniste și desființarea de drept a organizațiilor cu caracter comunist, transmite Mediafax. „Pentru prevenirea instaurarii regimului dictatorial…

