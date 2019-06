Stiri pe aceeasi tema

- Uniunii Salvati Romania va adera la partidul Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE) potrivit unei decizii luata sambata in Comitetul politic al partidului. Decizia de aderare a fost luata cu 82 de voturi "pentru", patru abtineri. "Dupa ce am contribuit la formarea unui grup parlamentar…

- „Am avut o decizie istorica. USR devine parte ALDE Europa. Saptamana viitoare, in Elveția, la Consiliul ALDE Europa vom depune candidatura USR și speram ca la Congresul din toamna de la Atena sa participam cu delegați. Spun ca e istorica pentru ca din acest moment USR merge mai departe, rezultatul…

- Mass media din Ungaria pune lupa pe traiectoria politica a lui Vosganian Un site maghiar dedica - surprinzator - un spațiu amplu analizei traiectoriei politice a candidatului de pe lista europarlamentara a ALDE Romania. Articolul publicat de barsonyos.hu este bine documentat, iar interesul vecinilor…

- Dragi romani, pe 26 mai vom merge la vot pentru a-i alege pe cei care ne vor reprezenta in Parlamentul European. Cred cu tarie in Uniunea Europeana. Cred intr-o uniune puternica ce iși poate apara și ajuta membrii de azi și de maine. Cred intr-o Uniune in care ne putem pastra independența, obiceiurile,…

- ALDE Romania a respins, joi, afirmatiile liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care a anuntat ca a cerut excluderea partidului condus de Calin Popescu-Tariceanu din alianta europeana, potrivit Agerpres. “@guyverhofstadt minte: Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat…

- "@guyverhofstadt minte: Grupul ALDE din Parlamentul European nu a luat niciodata in considerare si, evident, niciodata nu a decis sa expulzeze ALDE Romania. Statutar, acest lucru nu s-ar putea intampla, atata timp cat suntem membri ai Partidului ALDE. Ambitia lui Verhofstadt pentru unele pozitii…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a anuntat joi, intr-o postare pe Twitter, ca a cerut excluderea partidului cu acelasi nume al lui Calin Popescu Tariceanu din Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa. Replica ALDE Romania a venit tot pe Twitter, iar Verhofstadt…

- Grupul ALDE din Parlamentul European pregatește excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu. Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt,…