USR vrea ca toti romanii plecati cu treaba in tara sau in strainatate sa poata vota prin corespondenta la urmatoarele alegeri

- Uniunea Salvati Romania a depus, miercuri, la Senat o propunere legislativa de imbunatatire si extindere a procedurii de vot prin corespondenta. Potrivit initiativei USR, vor putea vota prin utilizarea serviciilor postale toti romanii cu drept de vot aflati in strainatate, indiferent daca locuiesc cu…

- Uniunea Salvati Romania a depus, miercuri, la Senat o propunere legislativa de imbunatatire si extindere a procedurii de vot prin corespondenta., in conditiile in care in 2019 sunt doua randuri de alegeri, europarlamentare si prezidentiale.

- USR a depus, miercuri, la Senat un proiect de lege pentru imbunatatirea si extinderea procedurii de vot prin corespondenta. Initiativa vizeaza utilizarea serviciilor postale de toti romanii cu drept de vot din Diaspora, indiferent daca locuiesc cu forme legale sau nu.

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a depus un proiect de lege la Camera Deputatiilor prin care doreste modificarea Legii 312 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), astfel incat sa fie anulate alineatele din lege care ii exonereaza de raspundere civila sau penala pe membrii Consiliului de Administratie.

- Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei."Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea…

- Studentii straini care invata la USAB Timisoara s-au aflat, miercuri, in atentia ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero. Oficialul s-a intalnit cu aceștia la sediul universitatii timisorene, dar si cu reprezentantii consulatelor si consulatelor onorifice din orasul de…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- Conform noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018. Astfel, persoanele fizice vor depune anual…

- "Estimam ca publicarea in Monitorul Oficial va avea loc undeva spre sfarsitul lunii martie, ceea ce ne va permite ca pe 31 martie sa incepem efectiv campania de strangeri de semnaturi", a declarat, in conferinta de presa, deputata Cristina Pruna. USR va avea la dispozitie sase luni in care…

- Romanii cu credite care au ajuns la „mana“ firmelor de recuperare creanțe scapa de datorie daca achita in contul acestora dublul sumei cu care le-a fost preluata creanța de la banca. Masura este cuprinsa intr-un proiect de lege care a primit aviz favorabil din partea Senatului și are mari șanse sa fie…

- La finalul primei intalniri cu noua conducere a PSD, care a fost una informala, Liviu Dragnea a anuntat ca a discutat in principal despre asumarea de responsabilitati, despre implicarea fiecaruia dintre noii membri ai BPN in indeplinirea obiectivelor aprobate la congres, precum si despre dorinta…

- PSD și Liviu Dragnea au pierdut enorm din popularitate, in ultimul an. "Faptul ca PSD scade este deja un lucru confirmat de mai multe sondaje consecutive. Ceea ce nu remarca mulți este faptul ca...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru…

- Ora de vara 2018. Romanii afectati de trecerea la ora de vara din fiecare an ar putea sa scape de acest chin. Un proiect de act normativ inregistrat recent la Senat pentru dezbatere ar putea sa elimine trecerea la ora de vara.Acest proiect apare in aceeasi perioada in care Parlamentul European a solicitat…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente, Marian Muhulet, a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Fostul premier britanic John Major a afirmat miercuri ca politicienii ar trebui sa poata vota liber pentru a respinge orice intelegere negociata cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, avertizand ca planurile actuale sunt 'pentru a provoca o autovatamare economica a poporului britanic', relateaza…

- Comisia pentru buget-finante din Senat din Romania a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat, marti, intr-o conferinta dedicata Diasporei, elementele unor programe destinate romanilor din afara granitelor in Anul Centenar care vizeaza, intre altele, realizarea unei Enciclopedii a romanilor de pretutindeni, promovarea cartii…

- Romanii ar putea sa primeasca 4.500 de lei in schimbul mașinii vechi, bani pentru achiziția de panouri solare, centrale termice eficiente și surse alternativ/ecologice, potrivit unui proiect inregistrat recent la Senat pentru dezbatere. Masura are ca scop eliminarea autovehiculelor vechi și poluante,dar…

- Diaspora sfideaza instanțele de la București cu strigatul "Steaua București", un nume care a atras mii de romani pe "Olimpico" deși nu mai e voie sa apara scris in fotbalul profesionist. "Aoleu, e meci? Joaca Steaua noastra? La București cat a fost scorul? A caștigat Steaua? Serios? Atat de slaba a…

- Cați romani sunt la meciul Lazio – FCSB. La ora redactarii acestei știri, joi, 22 februarie, 19.40, in tribunele arenei Olimpica din Roma sunt circa 4.000 de romani. Conform organizatorilor, la meciul retur din 16-imile Ligii Europa s-au vandut 30.000 de bilete. Mihai Stoica a anuntat ca FCSB va fi…

- TICHETELE DE MASA revin in 2018. VEZI de cand se acorda si cine beneficiaza de ele Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social…

- "In discutiile cu doamna prim-ministru, cu ministrul Finantelor, am hotarat sa dam o ordonanta de urgenta in care, din excedent - excedentul fiind o chestiune foarte sensibila asa cum stiti - fiecare UAT sa poata plati cheltuieli salariale, sentinte, corectii si arierate. Tot ordonanta asta va mai…

- Matei Dobrovie, deputat USR, vrea ca zgomotul resimtit intr-o incapere sa fie masurat, iar cei care depasesc limita de 30 de decibeli sa fie amendati! Politistii vor fi cei care vor da sanctiuni, abia dupa ce vor primi sonometre.

- USR va organiza, pe 28 februarie, o dezbatere pe tema votului prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor institutiilor competente in domeniu si a societatii civile interesate, informeaza un comunicat al partidului. Potrivit sursei citate, reforma electorala a fost si este una dintre…

- Reforma electorala a fost si este una dintre prioritatile majore ale USR, se precizeaza in. Dupa reducerea numarului de semnaturi necesare comunicatcandidaturilor si a pragurilor electorale, USR propune acum imbunatatirea votului prin corespondenta. "Ideea pe care am mers este extinderea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 823 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM),…

- Pe adresa Comisiei de Taiat Hartii 2 (CTH2), cetațenii au trimis numeroase sesizari privind procesul excesiv de birocratic pe care trebuie sa il parcurga atunci cand solicita eliberarea actelor de identitate. O situație des reclamata CTH2 ii privește pe romanii din Diaspora, care sunt obligați sa…

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Grupul de initiativa "Fara penali in functii publice" a fost lansat luni de Uniunea Salvati Romania (USR), in prezenta mai multor personalitati din domeniul politic, cultural sau social. "Consideram ca, in momentul de fata, in societatea din Romania sunt suficient de multi oameni care…

- In Parlament se intampla lucruri bune pentru romanii din afara frontierelor. Saptamana aceasta am avut o dezbatere cu foarte multe rezultate alaturi de conducerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Diaspora și etnicii romani din afara granițelor au fost o preocupare continua de cand am fost…

- Noul ministru pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, spunea, in 2013, intr-un interviu pentru Adevarul, ca romanii saraci n-ar trebui sa plece in strainatate, ci sa-si ia cate doua-trei slujbe in paralel si sa munceasca mai mult. Asta, in conditiile in care fratele ei traia la acea vreme…

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in toata tara, dar si in Diaspora. Romanii s-au mobilizat pe Facebook, nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei, Codurilor Penale si Codului Fiscal. Protestele nu au fost lipsite incidente, un jandarm fiind filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi…

- Insarcinatul cu afaceri al Eritreei in Olanda a fost declarat persona non grata si expulzat din aceasta tara, a anuntat miercuri ministrul de externe olandez Halbe Zijlstra, relateaza DPA si AFP. Masura luata impotriva diplomatului expulzat se refera la o taxa pe care autoritatile din Eritreea incearca…

- Romanii care vor sa plece din țara pentru mai mult de șase luni, indiferent ca merg la munca, la studii sau in vacanta, risca sa fie amendati, din ianuarie 2018, daca nu notifica Fiscul in prealabil cu minimum 30 de zile prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. Astfel, romanii…

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Romanii care folosesc un cont bancar de plați cu servicii de baza vor scapa de comisioanele percepute de banci pentru deschiderea și inchiderea acestuia. Masura va fi luata de la sfarșitul acestei luni. In sfarșit, vești bune pentru cei care au conturi bancare. Legea care stabilește comisioanele…

- Anul care urmeaza alegerilor este, în cele mai multe situatii, un an fara probleme sau crize majore. Este anul în care functioneaza asa-numita luna de miere pentru cei care iau puterea. Cei care câstiga alegerile sunt împinsi de catre consilieri si strategi sa îndeplineasca…

- Un nou episod de vreme rea s-a abatut asupra Europei. Zapada si vantul violent au ucis cel putin trei oameni si au dus la blocaje pe autostrazi, curse aeriene anulate si intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.