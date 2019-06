Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul Politic valideaza afilierea USR la grupul parlamentar ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS. Scriem istorie in Romania și in Europa. Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania. Asta am decis…

- Ludovic Orban susține obligarea IT-știlor la plata impozitului pe venit, dupa ce mai mult timp, aceasta categorie profesionala a fost scutita de plata obligațiilor fiscale. „Orice venit trebuie impozitat” a spus Ludovic Orban, liderul PNL atragand atenția ca aceștia beneficiaza de „privilegii” prin…

- Vicepreședinte al Administrației Fondului de Mediu, Corcheș a votat pentru alegerile europarlamentare, insa nu și la referendum. „De la referendum nu aștept absolut nimic. Nu am votat la referendum. Acest referendum nu are nicio treaba reala cu tema Justției, pentru ca daca ne interesa tema…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat,vineri, ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist". Orban susține ca ruptura dintre Uniune și actuala coaliție guvernamentala poate fi probata doar prin susținerea de catre parlamentarii UDMR…

- 'Este un fake news similar cu inaugurarea lucrarilor la drumul expres Craiova-Pitesti. UDMR a votat in mod constant cu Dragnea si Tariceanu. Conducerea UDMR se confrunta astazi cu o opozitie extrem de mare in randul cetatenilor romani de etnie maghiara care sunt categoric impotriva pozitiei conducerii…

- De la inceputul pregatirilor pentru alegerile pentru Parlamentul European am constatat un lucru, si anume ca exista o perceptie diferita a rolului pe care parlamentarii europeni trebuie sa il aiba. Modul in care e perceput si asumat rolul pe care ar trebui sa-l aiba reprezentantii Romaniei in viitorul…

- Inițiativa legislativa care prevede interzicerea constituirii organizațiilor cu caracter comunist, promovarea in public a doctrinei comuniste, negarea crimelor comunismului ori a efectelor acestuia, dar și raspandirea simbolurilor comuniste, cu excepția activitaților desfașurate in interesul artei,…

- Presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, a declarat intr-o conferinta de presa, ca ALDE a depus doar jumatate din listele cu semnaturile pentru sustinerea candidaturilor pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu le da prea mult de munca Biroului Electoral Central. Cristian Dima a criticat candidatura…