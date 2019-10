USR va sustine in Parlament orice guvern fara PSD, care promite anticipate in februarie

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- ”De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei instituții care are un rol central in asigurarea ordinii publice și siguranței cetațeanului. In plin proces de reformare a sistemului de urgența, pe fondul tragediei de la Caracal, in…

- Ryanair a anuntat, joi, lansarea unei noi rute din Bucuresti catre Londra (London Southend Airport), care va fi operata cu o frecventa de cinci zboruri saptamanale incepand din noiembrie 2019. Conform unui comunicat remis Ziare.com, clientii din Bucuresti pot acum sa-si rezerve vacantele in…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a prezentat, luni, deciziile adoptate de Consiliul de administratie al BNR. Astfel, a fost mentinuta rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si s-a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor…

- Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii. "Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE. Potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national. Astfel, seful statului i-a atras atentia premierului Viorica Dancila ca are obligatia legala…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca a promulgat noua lege electorala adoptata de Parlament la inceputul lunii iulie, care prevede facilitati pentru votantii din diaspora. "Promulg astazi, acum si aici, legea care ar trebui sa le asigure romanilor din strainatate posibilitatea…