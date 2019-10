USR va merge, astăzi, la consultări cu Iohannis "Liderii USR au avut luni seara o discutie pentru a stabili actiunile partidului in perioada urmatoare, dupa trecerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, si au decis sa sustina in continuare organizarea alegerilor anticipate in cel mai scurt timp posibil. Liderii partidului au sustinut ca USR sa nu intre la guvernare fara alegeri anticipate care sa dea o noua majoritate in Parlament si un mandat clar fortelor reformiste", informeaza comunicatul, potrivit Agerpres. Potrivit lui Dan Barna, pozitia USR de a intra la guvernare dupa alegerile parlamentare anticipate sau la termen… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

