Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook Haz de necaz, la Moreni, municipiul in care este greu sa nu gasești pe strazi: caini, vaci, Post-ul Haz de necaz pe strazile din Moreni. Cine are prioritate? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul USR Dambovița, Dumitru Lupescu a revenit la copiii de la Școala multietnica “Smaranda Gheorghiu” din Targoviște, pentru a-i premia Post-ul Agenda parlamentara: Lupescu (USR) ramane prietenul copiilor de la “Smaranda Gheorghiu” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 22 noiembrie a.c. in Uniunea Salvați Romania – USR a inceput votul electronic pentru lista candidaților la europarlamentare, dupa Post-ul Alegeri interne in USR pentru lista candidaților la europarlamentare prin vot electronic secret apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Declarație politica ”Cetațenii orașului Gaești au dreptul la civilizația anului centenar – șoseaua de centura și pasarela peste calea Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu (USR) – Declarație politica pe tema șoselei de centura și a pasarelei de la Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Deputatul USR de Dambovița, Dumitru Lupescu critica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru modul in care gestioneaza proiectele Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu – Pasarela de pe DN61 are nevoie urgenta de consolidare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- USR va depune proiecte de lege pentru a transpune toate recomandarile Comisiei de la Veneția in legile justiției și codurile Post-ul Agenda parlamentara: Dumitru Lupescu – USR va transpune recomandarile Comisiei de la Veneția intru-un proiect de lege apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vineri, 19 octombrie 2018, ora 10.00, la Colegiul Economic ,,Ion Ghica” din Targoviste si luni, la Liceul Teoretic ,,I.C. Visarion” Post-ul Programul activitatilor organizate de Garnizoana Targoviste cu ocazia Zilei Armatei Romaniei – 25 octombrie 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Seniorii Constantei au fost premiati, astazi, de catre primarul municipiul Constanta, domnul Decebal Fagadau, in cadrul unei festivitati care s a desfasurat la Casa de Cultura a Sindicatelor.In cadrul ceremoniei organizate de Primaria Municipiului Constanta au fost premiati peste 300 de seniori care…