Stiri pe aceeasi tema

- USR se va intruni in Comitet Politic pe 30 noiembrie pentru a modifica statutul partidului, astfel incat formațiunea sa poata susține și candidați independenți la alegeri. Printr-o astfel de modificare va fi posibil ca Nicușor Dan, de exemplu, sa propuna USR sa-l sprijine ca independent la alegerile…

- Pentru Primaria Capitalei USR a convocat o ședința a Comitetului Politic pentru a schimba regulamentul de ordine interioara, in așa fel incat sa se stabileasca in ce condiții partidul poate susține un candidat independent. Totul pornește de la Nicușor Dan, cel care a obținut sprijinul membrilor USR…

- Președintele USR București, Roxana Wring, a demisionat marți de la șefia organizației. Decizia a fost luata dupa ce Nicușor Dan a anunțat ca se inscrie in cursa interna a USR pentru a fi desemnat candidatul partidului la Primaria București, deși nu mai face parte din partid. La șefia organizației ramane…

- "Azi se vorbește despre candidaturi la PMB, așa ca nu poate lipsi vineri din post, subsemnatul. Doar va reamintesc ca intenția mea de a candida pentru poziția de primar general nu s-a schimbat. Sunt in continuare inscris in cursa interna din cadrul PNL. Cursa continua, probabil nu vom avea o decizie…

- Dupa ce s-a retras din partid atunci cand s-a hotarat opoziția la referendumul pentru definiția casatoriei, Nicușor Dan revine in forța. El a anunțat ca s-a inscris in competiția interna pentru a deveni candidatul USR la Primaria București. Inscrierea s-a facut in ultima zi și la acest moment nu…

- (update 16:40) Presa rusa scrie ca acțiunea de protest a luat sfarșit.Are loc un nou protest pe bulevardul Saharov din Moscova, Federația Rusa, fața de refuzul inregistrarii candidaților independenți la alegerile pentru Duma orașului Moscova, unde sunt prezenți peste 47 de mii de oameni, transmite tvrain.ru…

- Vlad Voiculescu, desemnat recent candidat al formațiunii PLUS la Primaria Capitalei, considera ca opoziția ar trebui sa aiba un candidat unic la alegerile locale de anul viitor, pentru a maximiza șansele unei victorii. El a precizat însa ca este prematur sa se discute acum când toata lumea…

- Conform unui sondaj recent realizat la nivelul Bucurestiului, independentul Nicusor Dan este confirmat din nou ca cea mai buna optiune a opozitiei pentru Primaria Bucuresti.Intr o confruntare directa, Nicusor Dan ar lua 41 din voturi, iar Gabriela Firea doar 31 , arata rezultatele sondajului Psyho Global…