- Dragnea l-a convins pe Tariceanu și forțeaza plecarea lui Tudorel Toader din Guvern. Surse politice au declarat pentru Hotnews.ro ca in Coaliție s-au tranșat subiectele sensibile aparute intre PSD și ALDE și s-a discutat despre nemulțumirile legate de legea off shore dar și despre prestația ministrului…

- Ludovic Orban a declarat ca Ordonanța de urgența care modifica Legile justiției, adoptata luni de Guvern, dezinformeaza opinia publica și instituțiile europene, precizand ca Tudorel Toader este "ministrul infractorilor" și "un instrument politic al lui Dragnea și Tariceanu", scrie Mediafax."Este…

- "Cred ca la nivelul Guvernului, anumite schimbari ar fi utile. In ceea ce priveste ministrii ALDE, nu am nicio ezitare in a va spune ca apreciez ca foarte buna activitatea lor si nu sunt motive pentru a fi inclusi pe o lista de remaniere", a afirmat Tariceanu la Palatul Parlamentului. El a…

- Liderul PSD pune presiune pe Tudorel Toader sa modifice prin ordonanta de urgenta una dintre legile Justitiei, cu speranta ca va nimeri la un complet de judecata mai favorabil, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Pe scurt, Dragnea vrea o ordonanta de urgenta pentru propria urgenta penala. Si Parlamentul…

- Uniunea Salvați Romania a anunțat ca va depune o moțiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, in prima zi a sesiunii parlamentare pe motiv ca acesta a devenit un instrument obedient puterii și pune in pericol stabilitatea și independența sistemului de Justiție."Tudorel Toader a…

- "Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta…

- "Anuntul ministrului Justitiei confirma faptul ca este destul de greu pentru actuala majoritate sa gaseasca un profil de competenta doamnei Dancila care sa fie, de asemenea, plasat si in fruntea DNA, pentru ca orice persoana care are o cariera consistenta si o competenta anterior dovedita nu indeplineste…