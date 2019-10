Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor masuratori, Timisoara a ajuns mai poluata decat Beijingul, arata cei din USR Timis. Acest lucru se intampla din doua mari cauze, spun USR-istii care-i cer primarului Nicolae Robu doar sa scoata capul pe geam pentru a vedea aceasta realitate. Ei il mai intreaba pe primar daca are o strategie…

- MHP – A Porsche Company a deschis, oficial, biroul din Timișoara, care este al doilea din Romania, dupa cel din Cluj Napoca, al companiei cu aproximativ 3.000 de angajați, prezenți cu 14 locații in 6 țari din intreaga lume. Firma este afiliata concernului Porsche, lider din sfera IT, dedicata dezvoltarii…

- Campania interna USR, care a facut valuri in spațiul public, va avea punctul culminant in orașul de pe Bega. Uniunea Salvați Romania iși va alege noul Birou Național, organul de conducere care va dicta direcția partidului pentru urmatorii 4 ani. Locația evenimentului a fost stabilita in urma unui concurs…

- Tramvaiul 7 ar putea circula in curand pana la mall-ul din Calea Șagului, la patru ani dupa ce liniile au fost construite, insa nu au putut fi date in folosința din cauza faptului ca in calea lor se afla o statie de monitorizare a calitatii aerului. Primarul Nicolae Robu a precizat astazi ca ultimele…

- Ediția cu numarul 135 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, amanunte despre Iulius Town, proiect inaugurat in acest weekend, un articol…

- Planurile initiale ale primarului Nicolae Robu de a primi bani „sanatosi” de la bugetul central nu s-au potrivit deloc cu sumele alocate la rectificarea bugetara. Daca edilul-sef spera la nu mai putin de 50 de milioane de lei, Executivul Dancila ar urma sa acorde Timisoarei, conform proiectului de rectificare…

- Acuzata de primarul Timisoarei ca nu ar vrea sa se autosesizeze pe tema poluarii atmosferice din Timisoara, prefectul de Timis, Eva Andreas ii transmite edilului-sef ca masuratorile se efectueaza permanent de catre Garda de Mediu, iar la nivelul Institutiei Prefectului exista un grup de lucru pe aceasta…