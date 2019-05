Stiri pe aceeasi tema

- Votul din Diaspora s-a impartit, la alegerile europarlamentare, intre Alianta USR-PLUS si PNL. Alianta condusa de Dacian Ciolo si Dan Barna se afla, in urma centralizarii a jumatate din voturile din strainatate, pe primul loc, cu 41% din voturi, urmata de PNL, cu 31% din voturi. Un scor dezastruos…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției. "1-0 impotriva hoției! Acum 4 ani,…

- Dacian Cioloș a fost luat la intrebari, sambata, la Alexandria, in județul Teleorman, de catre un agent al Poliției Locale in timp ce incerca sa lipeasca un afiș electoral al alianței USR-Plus. Agentul local l-ar fi intrebat pe Cioloș daca are „poziția de la partidul electoral”, conform unei inregistrari…

- Facebook a picat joi dupa amiaza in Romania, impreuna cu restul rețelelor de socializare deținute de compania miliardarului american Mark Zuckerberg, Whatsapp și Instagram. Defecțiunea, cel mai probabil pe serverele zonale unificate ale companiei, a fost semnalata de utilizatori joi, in jurul orei 14.30…

- La mitingul PSD de la Craiova, printre miile de susținatori veniți sa il aclame pe Liviu Dragnea, s-a aflat un barbat care a ținut tacut, deasupra capului, un carton cu un mesaj complet diferit de lozincile scandate asurzitor: „In spitalul nr.1 Craiova copiii bolnavi de cancer nu au medicamente”. Dupa…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a atacat-o pe sefa Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, despre care a scris pe Facebook ca ar trebui sa predea locul din fruntea ICCJ „cuiva care traieste si gandeste ca in secolul 21”. Tariceanu a criticat declaratia lui…

- PNL anunța, pe Faceook, ca a influențat votul din Comisia LIBE, in care Laura Codruța Kovesi s-a clasat ca favorita in cursa pentru șefia Parchetului European.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea: Da, chiar il laud!' "VICTORIE!!!O SA AVEM…

- Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casa JYSK Romania, parte a grupului JYSK Nordic, deschide pe 28 februarie al doilea sau magazin din județ, la Onești. Rețeaua sa ajunge, astfel, la 72 de unitați in țara. JYSK Onești iși deschide porțile incepand cu ora 8,00, in strada Victor Babeș…