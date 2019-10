USR, susţinere pentru Guvernul Orban. Dacian Cioloş: Răspundem dorinței majorității cetățenilor români "In felul acesta, raspundem dorinței majoritații cetațenilor romani de a trimite acasa de urgența guvernarea catastrofala a PSD și de a crea premisele pentru o guvernare mai coerenta, in interesul oamenilor. Susținem toate obiectivele enunțate de partenerii din USR in proiectul de acord discutat cu premierul desemnat Ludovic Orban. Pentru punerea cat mai repede in practica a unora dintre aceste deziderate, noi, cei de la PLUS, credem ca ar trebui ca PNL sa iși ia un angajament scris ca, dupa ce noul guvern va fi instalat, iși va asuma raspunderea in Parlament pe un pachet de patru legi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

