Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Klaus Iohannis era prezentat sustinatorilor PNL de catre Ludovic Orban drept un stejar care tine piept ciumei rosii, in Piata Victoriei din Capitala, la Sibiu, Liviu Dragnea petrecea la un gratar in cadru restrans, cu Petre Daea si cativa oieri din Poiana Sibiului.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, sambata, ca amanarea deciziei de aderare a Romaniei la spatiul Schengen a fost determinata de preluarea puterii de catre Partidul Social Democrat PSD , scrie AGERPRES.El a declarat, la Iasi, cu prilejul lansarii cartii EU.RO. Un dialog deschis despre…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat ca reprezentanții PNL, USR, UDMR, PMP și ai minoritaților, care au participat la consultarile de la Cotroceni, „au îmbrațișat ideea organizarii unui referendum”. „Toți cei prezenți astazi s-au aratat îngrijorați de evoluția…

- „Ne trebuie votul romanilor si il vom avea. Lupta pentru o Europa mai buna e lupta noastra, a tuturor celor pentru care Europa e sinonima cu pacea, prosperitatea si libertatea tuturor cetatenilor", a afirmat Klaus Iohannis. Presedintele a mentionat ca anul acesta e unul simbolic. „Sunt…

- Președintele liberal Ludovic Orban a afirmat la Summitul PPE de sâmbata ca partidul sau a depașit PSD în sondaje și este pe o traiectorie ascendenta, în timp ce PSD se duce “în cap pentru ca și-au batut joc de România”, transmite Mediafax.„Prima batatie…

- Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, la care va participa si presedintele Klaus Iohannis, a inceput sambata la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ 3.000 de alesi locali din…

- ”Deci președintele cere sistematic PSD-ului sa plece de la guvernare. PNL face același lucru. Ludovic Orban are comportamentul unui viitor prim-ministru și președintele garanteaza, bine, i-a garantat și lui Predoiu, același lucru, ca va fi prim-ministru. Lucrurile se indreapta, dupa opinia mea, intr-o…