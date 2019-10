Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, a declarat, miecuri, ca nu știe daca ALDE, care susține PNL,mai poate susține și candidatura lui Mircea Diaconu la prezidențiale. Totodata, Ponta l-a ironizat pe Tariceanu privind menținerea cotei unice de impozitare. Cei de la ALDE s-au intors la PNL, sunt liberali. [...] Toate…

- Ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a zis in discursul tinut la evenimentul de lansare a candidaturii Vioricai Dancila la alegerile prezidentiale, ca "singura garantie certa ca nu va veni austeritate, ca nu se va lua ceea ce s-a dat este in urmatoarele trei cuvinte: Viorica Dancila presedinte",…

- Forțele de ordine au jucat hora incompetenței in Piața Dacia Incident (pre)electoral fara precedent la Buzau, inregistrat in noaptea de sambata spre duminica in plin centru al municipiului. Corturile amenajate in Piața Dacia pentru strangerea semnaturilor de susținere a candidaturilor Vioricai Dancila…

- "Sondajul prezinta poza momentului, minus 5 zile. O sa vedeti cat de ciudata este lupta electorala. Sondajul ne arata ca batalia pentru locul 2 este extrem de stransa", a spus Cozmin Gusa. Conform sondajului prezentat, Klaus Iohannis s-ar afla pe primul loc, urmat de Viorica Dancila, podiumul…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Sambata, 24 august, la Palatul Parlamentului, se desfașoara Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, congres in care se va stabili candidatul pentru alegerile prezidențiale. Din partea PSD Alba la congres participa 15 delegați. Viorica Dancila a fost anterior propusa drept candidatul partidului…

- ALDE se arata in continuare consternat de ingustime gandirii PSD, partid sufocat de suficienta si aspiratii marunte! A paria pe martoaga Dancila la presedintie inseamna a te multumi doar cu participarea la cursa pentru Cotroceni, neaspirand nicio clipa la castigarea alegerilor!!! Vosganian a fost intrebat,…

- Purtatorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian spune ca ALDE nu poate sa sustina un candidat PSD la alegerile prezidentiale. Pe de alta parte deputatul ALDE afirma ca negocierile cu Pro România au pornit de la prezumția unei candidaturi comune, a lui Calin Popescu Tariceanu, în condițiile…