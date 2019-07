"In consiliu sunt multe partide, in jurul PNL-ului se creeaza o majoritate, este si motivul pentru care am fost ales singurul viceprimar liberal din Bucuresti. PSD, USR si ALDE sunt in opozitie la noi in sector. Am avut si momente in care USR ne-a sustinut, dar... Le-am propus o colaborare inca de la inceput, dar au refuzat, au avut o atitudine mai... poate erau la inceput si nu stiau ce vor, poate.

La sectorul 2 nu au avut foarte multe initiative, in general se abtin la voturi, sau voteaza cu cei de la PSD. Nu spun ca nu au sustinut si anumite proiecte ale noastre, dar sunt proiecte…