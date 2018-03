Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost alertati in jurul orei 15.40, prin apel la 112. Un conducator auto a sesizat ca a fost sicanat in trafic, pe raza Sectorului 2, ulterior unul din ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri asupra autoturismului sau, a transmis Politia Capitalei, citat de Mediafax.…

- Traficul aerian inregistrat in februarie la Aeroportul Internațional Timișoara este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna februarie 2018, 117.991 pasageri au tranzitat aeroportul, cu 4,32% mai mult fața de februarie 2017 cand au fost inregistrați 113.103 pasageri. Astfel, in…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Accident cu doua mașini pe Calea Moșilor din Capitala! Un eveniment rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe una dintre cele mai circulate artere din București. Tramvaiele care circula in zona respectiva sunt blocate pe șine. Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, evenimentul s-a produs in dreptul…

- Un comisar-sef al Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara.

- In competiția naționala ”Duelul Ansamblurilor” produsa de Maruța la Pro TV, ansamblul Doina Bascovului a obținut peste 60.000 de voturi, invingand astfel ansamblul Zestrea Budureștii din Bihor și Doina Carcinovului de la Priboieni. De reținut ca angajații Primariei Bascov au trimis mesaje la Pro TV…

- In conditiile in care autoritatile au decis ca pana la finele saptamanii micutii de gradinita, dar si elevii de scoala si liceu din Bucuresti sa nu mearga la cursuri, la nivelul Primariei sectorului 1 s-au cautat solutii pentru parintii care nu au unde sa isi lase copiii, pe timpul in care unitatile…

- SCOLI INCHISE BUCURESTI. "Pentru parintii care nu gasesc in aceasta perioada o solutie in familie, o bunica, o matusa, o sora, un prieten, un vecin sau altcineva, cu ajutorul primariilor de sector si cu directiile de asistenta sociala, vom ajuta aceste cazuri, pe care le consideram izolate. Eu in…

- Ninsorile din ultimele zile afecteaza și traficul aerian. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara, aseara, mai multe curse spre capitala Banatului, din București, au avut intarzieri. De asemenea, doua zboruri au fost redirecționate spre aeroportul timișorean. Este vorba de o cursa…

- Aproximativ 6% dintre cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania sunt anulate, marti, din cauza conditiilor meteorologice, dar nu sunt linii inchise sau trenuri blocate, au anuntat reprezentantii CFR Calatori. Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga marti dimineata in Gara de Nord din…

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din Bucuresti.Citeste si: Fostul sef al CSM il DESFIINTEAZA…

- Ultimul weekend din aceasta iarna aduce un spectacol de sezon la Teatrul Gulliver. „Craiasa Zapezilor”, capodopera a marelui scriitor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen, vine in aceasta duminica, 25 februarie 2018, de la ora 10:30, pe scena de la Gulliver.„Craiasa Zapezilor” este o incantatoare…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat sambata seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.ro pe retelele sociale.…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA, va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Real Madrid și PSG se vor intalni pe 14 februarie in șocul optimilor UEFA Champions League. Fanii Madridului vor umple stadionul Santiago Bernabeu in prima manșa a "optimilor" Ligii Campionilor. Și, chiar daca turul e sold-out, unii inca incearca sa obțina bilete de pe diferite site-uri, unde prețul…

- Un videoclip in care apare un barbat aparent drogat a devenit viral in ultimele zile. In imagini, o femeie il ia la intrebari pe individ, care se afla in mijlocul strazii. Barbatul tragea frenetic de haine incercand sa „scape de capuse”.

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- Peste trei mii de persoane, protesteaza, la momentul transmiterii acestei stiri (ora 19), in Piata Victoriei din Timisoara, fata de modificarea legilor justitiei si a codurilor penale. Numarul celor ajung in centrul capitalei Banatului creste de la un minut la altul. Timisorenii spun ca nu este normal…

- Valerii Moraru a scazut pretul brandului Rapid, suma actuala pentru care poate fi achizitionat este de 1,7 milioane de euro, fiind acceptate chiar si ofertele mai mici decat pretul de pornire. Prețul initial al brandului Rapid, la licitatia din 24 noiembrie, a fost de 3.040.000 de euro; Noua licitatie…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti, intr-un mars de protest fata de modificarea Legilor Justitiei, urmeaza sa ajunga in Piata Universitatii sambata, dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Grupul format din cinci persoane a ajuns la Ploiesti joi seara, iar vineri dimineata…

- Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti in “Marsul Sperantei” pentru a participa la protestul fata de modificarea legilor Justitiei, organizat sambata in Piata Universitatii, ar urma sa ajunga vineri seara la Otopeni dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului, carora li s-au…

- Pista Aeroportului e curatata de zapada, dar avioanele decoleaza cu intarziere din cauza operatiunilor de degivrare (curatare de gheata si zapada). Pana la ora 9.30 decolase doar cursa Tarom spre Bucuresti si se pregatea de plecare cursa Wizz Air spre Londra, ambele cu o intarziere de aproximativ trei…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Comunicat de presa - IPJ IlfovColiziune intre doua autovehicule La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, o tanara, de 22 de ani, din (...) Focsani, a condus un autoturism pe D.N.C.B., sensul de mers, dinspre Otopeni catre Tunari, iar in apropierea kilometrului 4,…

- Pentru a te asigura ca te deplasezi in siguranta, alege varianta cea mai simpla: inchiriaza o masina. Cea mai buna varianta pentru nevoile tale in cazul in care iti propui o vacanta la munte este un automobil 4 x 4. Crezi ca bugetul tau va fi afectat de o astfel de alegere? Dimpotriva, costurile…

- Noaptea trecuta a fost cea mai rece din aceasta iarna, chiar geroasa în unele zone din țara. Mercurul din termometre a coborât pâna la minus 20 de grade în Miercurea Ciuc și pâna la minus 19 la Joseni.

- Lucky Marinescu, una dintre marile voci ale scenei muzicale din Romania a incetat din viața. Cel care a facut anunțul despre deces a fost chiar fiul regretatei artiste. Cantareata de muzica usoara Lucky Marinescu a murit miercuri dimineata, la varsta de 83 de ani. Anuntul despre decesul artistei a fost…

- Primaria Capitalei are in lucru proiecte de modernizare a șapte linii de tramvai. Este vorba de tramvaiele 1, 10, 21, 25, 32, 41 și 55. Municipalitatea vrea și sa reabiliteze depoul de tramvaie Titan, dar și sa upgradeze sistemul de semaforizare. “Ne dorim, de asemenea, sa obținem fonduri europene pentru…

- "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda', Otopeni, s-au prezentat pentru a iesi din tara, spre directia Bruxelles, sase persoane care s-au legitimat cu documente eliberate de autoritatile din Palestina, in care erau aplicate vize Schengen", informeaza un…

- Gigi Becali este cunoscut pentru actele sale de binefacere. O familie cu un copil paralizat și care a ramas fara casa a povestit cum a fost ajutata de omul de afaceri. Familia Stoian a fost greu lovita de soarta. Drama acestora a inceput in urma cu 18 ani, atunci cand fiul lor, Daniel, a fost diagnosticat…

- „In ceea ce privește dezbaterea privind banda unica, in prima etapa vom folosi banda unica care este construita acum la tramvai. Dupa succesul liniei 21, unde linia de tramvai a fost asigurata cu un gard metalic, vom continua acest program pentru linia 16, linia 1 și linia 32. Așteptam modificarea …

- Astfel, in anul 2017, Aeroportul Oradea a adaugat o serie de destinații noi de curse regulate (Bucuresti- Iasi, Barcelona- Girona, Milano- Bergamo, Londra – Stansted, Memmingen, Dusseldorf – Weeze) și de curse charter (sezoniere) Constanța și Antalya. Pe langa noile destinații bifate,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni....

- Un accident rutier s-a produs astazi, 2 ianuarie 2018, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. O tanara de 25 de ani a din județul Bihor fost ranita grav, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Conform IPJ Alba un tanar de 30 de ani, din București, in timp ce conducea un autoturism,…

- RATB deviaza 10 linii de autobuz, de Revelion 2018. Cu ocazia desfașurarii manifestarilor prilejuite de sarbatorirea „Revelionului 2018” in Piața George Enescu și Piața Revoluției, in perioada 31.12.2017, ora 17:00 – 01.01.2018, ora 05:00, se restricționeaza total traficul rutier general pe Cal. Victoriei,…

- Ministerul Transporturilor din Romania a aprobat si transmis la Comisia Europeana, in data de 24 decembrie 2017, cererea de finantare pentru proiectul liniei de metrou 1 Mai – Otopeni din București.

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Nu-mi vine sa cred ca urmeaza sa aterizam, atunci cand avionul se apropie de pamantul Islandei, dupa ce lasa in urma marea… Aici coboram?! Un peisaj arid, alb-griuliu, fara pete de culoare, fara case, fara vreun semn ca vom poposi intr-o zona locuita. Pista de aterizare a aeroportului din…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- In cartea sa "Pretul libertatii la Constanta file de istorie", colonelul r Ioan Maliciuc foto jos scrie ca, in timpul evenimentelor din decembrie 1989, au murit in judet, in municipiul Constanta, dar si in alte localitati ale tarii 32 de persoane.Cine este colonelul MaliciucIn lucrarea intitulata "Armata…

- De fel din Campina, Ilinca se pregatea pentru o cariera de inginer la Facultatea de Electronica din Bucuresti. Nu prinsese loc in camin, asa ca a ales sa locuiasca in apartamentul matusii sale, situat intr-un bloc vechi, cu patru etaje, de langa Palatul Telefoanelor. Apartamentul in care statea in…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo™ din Romania și al cincilea din lume in cadrul Baneasa Shopping City din București. glo™ este cel mai nou și mai inovator produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulți, lansat de BAT pe piața din Romania la inceputul lunii decembrie. …

- Catalin Cazacu, supranumit și rebelul motociclist al Romaniei, este unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, dar și un adevarat Don Juan. Cu toate a transformat pasiunea in meserie, sportul i-a fost mult mai mult de ajutor. Catalin Cazacu a reușit sa evite pușcaria datorita carierei. Dragostea…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- ,,Nu-i o amintire placuta, dar românii trebuie sa cunoasca adevarul.” ,,Nu-i o amintire placuta, dar românii trebuie sa cunoasca adevarul. Inițial am vrut sa vin în 1990 de Paște. Am luat legatura cu domnul Paleologu- era ambasador la Paris - rugându-l sa transmita…