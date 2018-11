Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care participa marti la sedinta Biroului Permanent PSD, a declarat ca a criticat stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, si nu PSD, precizand ca daca se gaseste o singura precizare jignitoare facuta de ea la adresa formatiunii isi depune demisia.

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- O scrisoare semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu arata ca Liviu Dragnea a devenit o vulnerabilitate pentru PSD și ii cere acestuia demisia de la șefia partidului, precum și inlocuirea sa cu Viorica Dancila ca președinte interimar. Cei trei lideri PSD cer și adoptarea unei inițiative…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reacționeaza la criticile primarului Bucureștiului, Gabriela Firea! Edilul capitalei i-a cerut demisia in cadrul CEX al PSD, iar ministrul spune ca e gata sa faca un pas in spate, cu o singura condiție: demiterea sa sa fie votata in forul care a și numit-o in funcție,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea va fi prezent, in aceasta seara, de la ora 21.00, la Antena 3. Este primul interviu pe care il acorda Dragnea de la izbucnirea scandalului cu Gabriela Firea. Ramai pe adevarul.ro pentru a urmari livetext cele mai importante declaratii.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca are informatii ”certe” ca este spionata de catre Liviu Dragnea care ii urmareste activitatea, dar urmareste si sediul Primariei in care lucreaza, titreaza News.ro. ”Am informatii certe ca ma spioneaza, imi urmareste activitatea,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN.

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a afirmat, sambata, ca Partidul Social Democrat ar trebui sa aiba un Guvern mai performant decat cel din prezent. Totodata, chestionata ce parere are cu privire la faptul...