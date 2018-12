Stiri pe aceeasi tema

- PNL și USR au sesizat, marți, CCR in legatura cu necostituționalitatea legii privind aprobarea Ordonanței de urgența nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie. Opoziția a cerut instituției sa sesizeze și Curtea de Justiție a…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni Curtea Constitutionala a Romaniei privind modificarea unui articol din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate…

- Avocatul Poporului a sesizat, vineri, CCR, pentru excepția de neconstituționalitate referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile și completarile ulterioare, care sunt discriminatorii pentru copiii ce sufera de o boala grava și care au implinit 16 ani,…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 13 decembrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative in domeniile educației, cercetarii,…

- Senatul va vota, luni, in calitate de for decizional, OUG nr. 90/2018 privind Secția pentru investigarea infracțiunilor in justiție, dupa ce proiectul de lege a fost aprobat de Comisia pentru legile justiției, in forma adoptata de Camera Deputaților, conform Mediafax.Pe ordinea de zi a plenului…

- ”In cursul zilei de astazi, 17 octombrie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, a transmis domnului Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, spre analiza, solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala, in temeiul dispozitiilor…

- "Legea este lege si trebuie respectata" Ministrul justiției, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, în unanimitate, sa recomande interpretarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la legislatia din…

- Judecatorul Cristi Danilet a prezentat pe blogul personal o analiza a prevederilor Ordonantei de Urgenta care modifica legile justitiei si efectele acestor prevederi noi asupra sistemului judiciar. Judecatorul atentioneaza ca nu se justifica urgenta acestui act normativ si ca se incalca mai separatia…