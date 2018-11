Ședința Consiliului Municipal Constanța (foto: AdrianBoioglu\CTNews) Liberalii constanțeni s-au alaturat proiectului inițiat de USR Constanța privind implementarea bugetului participativ și la nivelul municipiului Constanța, dupa ce aceasta soluție a fost dezvoltata cu succes in alte parți ale țarii. Cele doua organizații politice vor susține proiectul in prima ședința a Consiliului Local al Municipiului Constanța, in luna decembrie. Bugetul participativ presupune implicarea cetațenilor in creionarea bugetului municipiului, aceștia putand trimite propuneri de proiecte și putand influența direct…