- Obiectivele imediate sunt castigarea alegerilor prezidentiale, locale si parlamentare, formarea, in 2020, unei coalitii de guvernare cu premier din partea Aliantei, precum si castigarea alegerilor parlamentare din 2024 si asigurarea guvernarii pana in 2028, potrivit unui comunicat de presa al celor…

- Viorica Danncila, in calitate de presedinte PSD, a participat duminica la Sedinta Comitetului Executiv (CEx) PSD Prahova, impreuna cu Eugen Teodorovici, presedinte executiv si cu secretarul general al PSD Mihai Fifor, gazda fiind Bogdan Toader, presedintele Organizatiei PSD Prahova, cel care a intampinat-o…

- Dan Barna și Dacian Ciolos pornesc în campanie în tandem președinte-premier. Alianța USR-PLUS a stabilit, în urma negocierilor interne, ca Barna sa fie candidatul la prezidențiale, iar pentru funcția de premier a fost validat pe Cioloș. Cele doua partide au decis…

- Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit",…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate proiectul PSD-ALDE de modificare a Constitutiei:„Nu pot fi aleși in organele administrației publice locale și centrale, in Camera Deputaților, in Senat și in funcția de Președinte al Romaniei, cetațenii condamnați definitiv la pedepse privative de…

- ”Nu poți sa creezi un val de credibilitate daca nu iți ți promisiunile, iar din punct de vedere politic, desigur ca trebuie sa ne consolida, astfel incat sa caștigam alegerile prezidențiale. Trebuie sa ajungem in fiecare organizație sa vorbim cu oamenii, sa vorbim cu structurile de partid astfel…

- Rezultatele obtinute la alegerile europarlamentare si referendumul din 26 mai arata, in opinia, presedintelui PNL Maramures, Ionel Bogdan, ca viitoarele alegeri prezidentiale, locale si parlamentare pot fi castigate de liberali, agerpres.ro."Rezultatele obtinute in mai multe localitati din…

- Alianta 2020 USR-PLUS va avea candidati comuni la toate alegerile viitoare, a afirmat, luni, presedintele USR, Dan Barna, mentionand ca pentru desemnarea candidatului la prezidentiale toate optiunile sunt deschise. "Alianta va avea candidati comuni la toate ciclurile electorale: si la…